उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्रों से भरी ब्रेजा कार रामपुर-सिरसा पेरिफेरल रोड के पास खड़े ट्रक से टकरा गई. टक्‍कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार में सवार एक छात्रा की मौत हो गई और 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना मिलने पर दादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्‍पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने हादसे के शिकार छात्रों के परिजनों को भी सूचित कर दिया है.

कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर के बाद कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा. पुलिस ने बताया कि यह घटना अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे हुई. दादरी थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने कहा कि कार सवार पांचों विद्यार्थी ग्रेटर नोएडा के बेनेट विश्वविद्यालय में बीबीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे और उनकी उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच है.

कार सवार युवती की मौत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना दादरी के रामपुर फतेहपुर गांव में ब्रेजा कार ने पीछे से एक ट्रक को टक्कर मार दी. इस हादसे में कार सवार बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान युवती इशिका को डॉक्‍टर ने मृत घोषित कर दिया.

चार अन्‍य छात्र घायल

अन्‍य घायलों में अन्य घायलों अन्वी, युगराज, हर्ष और यश हैं. सभी घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इन सभी लोगों का इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. पुलिस हादसे की जांच कर रही है. हादसा के शिकार छात्रों के परिजनों को सूचना दी जा रही है.

