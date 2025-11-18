विज्ञापन
विशेष लिंक

वो मनहूस गाना, जिसे सुनने के बाद 100 से ज्यादा लोगों ने दी जान, 62 साल बाद हटा बैन, गलती से भी मत सुनना

कुछ ऐसे भी सॉन्ग होते हैं, जो दर्द कम करते हैं. लेकिन एक गाना ऐसा भी है, जो हर तरह से दुख ही दुख देता है. इसे दुनिया का सबसे मनहूस गाना कहा जाता है. इस गाने ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी.

Read Time: 3 mins
Share
वो मनहूस गाना, जिसे सुनने के बाद 100 से ज्यादा लोगों ने दी जान, 62 साल बाद हटा बैन, गलती से भी मत सुनना
ये है दुनिया का सबसे मनहूस गाना
नई दिल्ली:

फिल्मों में गाने ही जान डालते हैं. कई बार कोई फिल्म अपने म्यूजिक की वजह से सुपरहिट बन जाती है. लोग दुख, खुशी, प्यार या जोश – हर मूड में गाने सुनते हैं. गाने हमें नई ऊर्जा देते हैं और कई बार पुराने ज़ख्मों को भी हरा कर देते हैं. लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा गाना हो जो सुनते ही लोगों की जान ले ले, तो? जी हां, ऐसा एक गाना है जिसे दुनिया का सबसे मनहूस गाना कहा जाता है. इस गाने ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी!

क्या है इस मनहूस गाने की कहानी?

हाउस स्टफ वर्क वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस गाने का नाम है “Gloomy Sunday”. इसे साल 1933 में रेज्सो सेरेस और लैजलो ने मिलकर लिखा था. दो साल बाद यानी 1935 में यह गाना रिलीज हुआ — और इसी साल एक व्यक्ति ने इसे सुनने के बाद आत्महत्या कर ली. उसके सुसाइड नोट में इस गाने का जिक्र भी था. इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस गाने के कंपोजर की मंगेतर ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी थी.

1968 में खुद रेज्सो सेरेस ने भी आत्महत्या कर ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो लोगों ने गोली मारकर और एक महिला ने गाना सुनने के बाद नदी में कूदकर अपनी जान ले ली थी. इतने हादसों के बाद इस गाने पर कई देशों में बैन लगा दिया गया था.

क्यों कहा गया इसे ‘किलर सॉन्ग'?

जब एक्सपर्ट्स ने “Gloomy Sunday” का विश्लेषण किया, तो पता चला कि यह एक हंगरियन सॉन्ग है. उस समय हंगरी आर्थिक संकट से गुजर रहा था — लोग बेरोजगारी, गरीबी और तनाव से टूट चुके थे. ऐसे माहौल में इस गाने के दर्द भरे बोल और उदास म्यूजिक लोगों के दिल को और तोड़ देते थे. गाने में जिंदगी की परेशानियों, निराशा और मौत जैसी भावनाओं को गहराई से दिखाया गया है. इसलिए इसे “The Song of Death” और “The World's Most Haunted Song” कहा जाता है.

क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हैं ‘Gloomy Sunday'?

कहा जाता है कि आज भी जब लोग इसे सुनते हैं तो एक अजीब उदासी महसूस होती है. तो बताइए, क्या आप दुनिया के सबसे मनहूस गाने “Gloomy Sunday” को सुनने की हिम्मत रखते हैं?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gloomy Sunday Song, Worlds Most Cursed Song, Worlds Worst Song, Rolf Schübel, Erika Marozsán
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com