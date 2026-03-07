विज्ञापन
3 दिन पुराना सांभर... पति से लंच पर हुई भयंकर लड़ाई और पत्नी ने मौत को गले लगाया

Bengaluru News: काव्या ने जैसे ही बारी सांभर गर्म करके पति को परोसा वह गस्से से आग बबूला हो गया. उनके बीच खूब कहाससुनी हुई. बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पति ने कथित तौर पर काव्या को गाली दी और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की. 

बेंगलुरु में सांभर पर बवाल.
  • बेंगलुरु में काव्या नाम की महिला ने पति को बासी सांभर परोसने पर हुई बहस के बाद आत्महत्या कर ली
  • काव्या ने तीन दिन पुराना सांभर बार-बार गर्म कर पति को खिलाया था जिससे पति गुस्से में आ गया था
  • पति-पत्नी के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि पति ने काव्या पर गाली दी और हाथ उठाने की कोशिश की थी
बेंगलुरु:

बेंगलुरु में एक महिला को अपने पति को बासी खाना परोसना महंगा पड़ गया. इसकी कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. दरअसल हुआ कुछ यूं कि काव्या नाम की महिला ने तीन दिन पहले खाने में सांभर बनाया था. वह तीन दिनों से उसी सांभर को गर्म करके बार-बार पति को लंच और डिनर में परोस रही थी. पति को इस बात पर गुस्सा आ गया. पति-पत्नी के बीच इस बात को लेकर जमकर बवाल हुआ. जिसके बाद आहत महिला ने आत्महत्या कर ली. 

बासी सांभर खिलाने पर भड़का पति

काव्या 27 साल की थी. उसकी शादी रंगस्वामी नाम के शख्स से पांच साल पहले हुई थी. उनका चार साल का एक बच्चा भी है. जानकारी के मुताबिक, पत्नी काव्या ने जैसे ही बारी सांभर गर्म करके पति को परोसा वह गस्से से आग बबूला हो गया. उनके बीच खूब कहाससुनी हुई. बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पति ने कथित तौर पर काव्या को गाली दी और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की. 

पति के झगड़े से आहत महिला ने खाया कीटनाशक

काव्या इस झगड़े से इतनी ज्यादा आहत थी कि उसे मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा. उसने कथित तौर पर फसल में डालने वाला कीटनाशक खा लिया. जब उसे उल्टी होने लगीं तब परिवार को कुछ शक हुआ. वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन रास्ते में ही उसने दोम तोड़ दिया. ये जानकारी पुलिस ने दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए नेलमंगला सरकारी अस्पताल भेजा गया है. डाबास्पेटे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर कर जांच शुरू कर दी गई है. 
 

