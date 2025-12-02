विज्ञापन
पवनदीप राजन और प्रियांशी श्रीवास्तव के नए गाने 'करिया हां' की धूम, 4 दिन में यूट्यूब पर मिले 2 मिलियन व्यूज

इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन का नया गाना 'करिया हां' रिलीज हो गया है, जो यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रहा है.

पवनदीप राजन का नया गाना 'करिया हां' हुआ रिलीज
नई दिल्ली:

Pawandeep Rajan New Song: कच्चा लेमन प्रोडक्शंस और देसी तड़का म्यूजिक द्वारा एक नया म्यूजिक वीडियो 'करिया हां' मुम्बई में भव्य रूप से लांच किया गया. देसी तड़का म्यूजिक के बैनर तले बने इस सांग के संगीतकार रमीज एंड सोहेल हैं. सिंगर पवनदीप राजन और प्रियांशी श्रीवास्तव हैं. क्षितिज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल परफ़ॉर्मेंस भी की गई. इस अवसर पर कॉलेज के उन छात्रों को देसी तड़का म्यूजिक द्वारा गिटार और आईफोन 17 गिफ्ट किया गया, जिन्होंने इस म्यूजिक लेबल के गीत पर कमेंट्स किए थे. 

इस सांग के लॉन्च पर एल्बम से जुड़ी पूरी टीम उपस्थित थी. इस गीत को दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. गाने के संगीत और गायकी ने कमाल दिखाया है. रमीज ऐंड सोहेल के 'बैकस्टेज' सीजन 1 द्वारा प्रस्तुत ये गीत बहुत प्यारा है, जिसे आप देसी तड़का म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं.

इंडियन आइडल 12 के विनर हैं पवनदीप राजन

बता दें कि ईशान मसीह और बेबो स्टारर घूमर गीत के लॉन्च पर ज्यादा से ज्यादा रील बनाने और सोशल मीडिया पर जिसकी रील सबसे ज्यादा वायरल होगी उसे देसी तड़का म्यूजिक की ओर से आईफोन 17 गिफ्ट करने का ऐलान किया गया था. ये म्यूजिक कंपनी अपने हर गीत के साथ ऐसा कॉन्टेस्ट रखती है. आपको बता दें कि पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर रह चुके हैं. हाल ही में उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से सिंगर चर्चा में आए थे. फिलहाल वह बिलकुल स्वस्थ हैं और अपने करियर पर ध्यान दे रहे  हैं. 

