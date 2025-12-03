पवनदीप राजन ने सुनाई एक्सिडेंट की आपबीती, बोले- कोई मदद को नहीं आया, दोनों टांगें और एक हाथ टूट गया...

इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन इस साल मई में एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अब सिंगर ने उस एक्सीडेंट पर अपनी आपबीती शेयर की है. पवनदीप राजन के अनुसार उस वक्त उनकी मदद के लिए कई नहीं आया था. सिंगर के मुताबिक इस घटना में उनकी दोनों टांगे और एक हाथ भी टूट गया था. इस भयानक एक्सीडेंट के बारे में पवनदीप राजन ने सिंगर सलीम-सुलैमान के पॉडकास्ट में बात की. उन्होंने हादसे की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि अब वे धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.

कैसे हुआ था पवनदीप राजन का एक्सीडेंट

पवनदीप ने बताया, “हादसे के तुरंत बाद कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया. गाड़ी में आग लग गई थी और मैं उसमें फंसा हुआ था. पुलिस आई और किसी ने मुझे बाहर निकाला. मुझे पता नहीं कितनी देर तक मैं कार के अंदर था. जब होश आया तो मैं बाहर था. फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया. मेरी दोनों टांगें और एक हाथ टूट गया था. मैंने घर फोन किया और परिवार को बुलाया. बस यही सोचा कि जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए. अब सब ठीक हो रहा है.”

एक्सीडेंट के बाद कैसी हुई पवनदीप राजन हालत

ठीक होने की बात करते हुए पवनदीप ने कहा, “पहले एक महीने तक मैं करवट तक नहीं ले पाता था. अब थोड़ा-थोड़ा चलने लगा हूं, इससे बहुत खुशी मिलती है. इस हादसे से पता चला कि चलना-फिरना कितनी बड़ी नेमत है. ऐसी घटनाएं आती हैं तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है और पॉजिटिव रहना पड़ता है. अब मैं धीरे-धीरे चल रहा हूं, उम्मीद है अगले महीने और बेहतर हो जाऊंगा.”

अब कैसी पवनदीप राजन की तबीयत

उन्होंने आगे बताया, “एक्सीडेंट के बाद मैं बिस्तर पर पड़ा रहा. टूटी टांग के साथ मुंबई भी फ्लाइट से आया, फिर एक महीना और बिना हिले पड़ा रहा. अब धीरे-धीरे चलने लगा हूं और गिटार भी बजाने लगा हूं. हाथ में अभी भी थोड़ी कमजोरी है, लेकिन ठीक हो रहा है.”

