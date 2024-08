VIDEO : फिल्म डायरेक्टर के घर में घुसे चोर, तो बिल्ली ने मचा दिया शोर, भागे उल्टे पैर

मुंबई के लोखंडवाला और शास्त्री नगर के एक फ्लैट का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है. वीडियो में एक चोर खिड़की से घर मे घुसकर चोरी को अंजाम देने की कोशिश करता है तभी बिल्ली उसे देख म्याऊं - म्याऊं करना शुरू कर देती है. नतीजा ये होता है कि घरवाले जाग जाते हैं और चोर को भागना पड़ता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को ANDHERI LOKHANDWALA OSHIWARA CITIZEN'S ASSOCIATION ने अपने ऑफिशियल पेज पर शेयर किया है.

Thief entered Marathi

Film director Swapna Joshi

6th floor flat

in Andheri Lokhandwala



Scaling a drainage pipe

stealing 6000 before being chased away by the director's son-in-law when he heard his pet cats calls@Ranjjatwork@vivekagnihotri @Iamsudhirmishra @VikasKalantri… pic.twitter.com/Jzs6emLoJf