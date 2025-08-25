विज्ञापन
बारिश से हिमाचल में तबाही, उत्तराखंड में त्राहिमाम, राजस्थान में स्कूल बंद...जानें दिल्ली-मुंबई में क्या हाल

मॉनसून की बारिश ने इस वक्त पूरे भारत में कहर बरपा रखा है. उत्तर से दक्षिण तक बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. दिल्ली में जहां जाम की समस्या है, वहीं मुंबई में लोकल ट्रेनें धीमी पड़ गई हैं. हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन से रास्ते बंद हैं, तो राजस्थान और बिहार के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं. जानिए इस वक्त कहां कैसे हालात

बारिश से हिमाचल में तबाही, उत्तराखंड में त्राहिमाम, राजस्थान में स्कूल बंद...जानें दिल्ली-मुंबई में क्या हाल
  • देश के कई हिस्सों में मॉनसून की बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है
  • हिमाचल में भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है और पांच जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं
  • पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी मौसम की मार से भारी नुकसान हुआ है
नई दिल्ली:

इस वक्त पूरे भारत में मॉनसून अपने पीक पर है और जमकर मेहरबान है. उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ मॉनसून की बारिश ने लोगों की हालत खराब कर दी है. जहां बारिश ने दिल्ली की सड़कों पर जाम लगा दिया है, वहीं पिछले हफ्ते मुंबई में लोकल की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था. उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों के गांव पानी-पानी हो चुके हैं. वहीं हरियाणा के खेतों में जलभराव, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भूस्खलन और राजस्थान के शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. जम्मू-कश्मीर में कहीं भूस्खलन हो रहे हैं तो कहीं पर पुल ही टूट गए हैं. मानो पूरा का पूरा उत्तर भारत इस समय बारिश की मार झेल रहा है. आसमान से तेजी से बरसते पानी ने जगह-जगह  जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है और लोगों की हालत खस्ता हो चुकी है.

दिल्ली में बारिश से राहत, मगर जाम बना समस्या

राष्ट्रीय राजधानी में रविवार दोपहर से ही बारिश हो रही है, जिससे लोगों की आज की सुबह भी ठंडी रही. लेकिन राजधानी की सड़कों पर लंबा जाम लग गया है. सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मौसम के औसत से तीन डिग्री कम है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है. आईएमडी ने बताया कि राजधानी में रविवार को न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से तीन डिग्री कम है जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. आईएमडी ने राजधानी में ‘येलो' अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आने वाले घंटों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है.

हिमाचल में भारी बारिश, 5 जिलों में स्कूल बंद

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से न सिर्फ लोगों का अस्त-व्यस्त हो गया है, बल्कि भारी तबाही हुई है. अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की खबर है. बारिश के कारण 12 में से 5 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि दो राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 484 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं. 30 अगस्त तक राज्य के दो से सात जिलों के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश का ‘येलो अलर्ट' जारी किया है. ‘येलो अलर्ट' के मद्देनजर बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, ऊना और सोलन जिलों में आवासीय संस्थानों को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं. हमीरपुर और ऊना जिलों में रविवार देर रात आदेश जारी किए गए.

राज्य में अब तक अचानक बाढ़ की 77 घटनाएं, 40 बार बादल फटने और 79 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं. वर्षा जनित हादसों में हिमाचल प्रदेश को 2,348 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. राज्य में जारी मॉनसून के मौसम के दौरान एक जून से 24 अगस्त तक 662.3 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो औसत 571.4 मिलीमीटर वर्षा से 16 प्रतिशत अधिक है.

राज्य के कई हिस्सों में रविवार रात से मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है. रविवार रात दो राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 484 सड़कें यातायात के लिए बंद रहीं. मंडी जिले में 245 और निकटवर्ती कुल्लू में 102 सड़कें बंद हैं. एसईओसी ने बताया कि चंबा और पठानकोट को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 154ए और औट एवं सैंज को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 305 भी बंद है. अधिकारियों के अनुसार, राज्य में कुल 941 बिजली आपूर्ति ट्रांसफॉर्मर और 95 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं. मानसून की शुरुआत से 20 जून से 24 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में वर्षा जनित घटनाओं में कम से कम 155 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 37 लोग लापता हैं.

उत्तराखंड में मौसम का त्राहिमाम

उत्तराखंड में भी मौसम ने त्राहिमाम मचा रखा है, धराली की आपदा ने अपने रास्ते में आई हर चीज को लील लिया. आज देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी और बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के अत्यंत तीव्र दौर होने की आशंका है. इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. वहीं अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के अति तीव्र दौर होने की संभावना है. उत्तराखंड में इन दिनों एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो गया है. खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई हुई है तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम के तेवर तल्ख बने हुए हैं.

रविवार को देहरादून में दिन के समय उमसभरी गर्मी ने परेशान किया तो वहीं शाम 5 बजे के बाद देहरादून में झमाझम बारिश शुरू हो गई.देर रात तक मूसलाधार बारिश होती रही. बारिश के तेवर देखते हुए नदी नालों के किनारे बसे लोग रात भर जागने को मजबूर हो गए, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है. उत्तरकाशी के हर्षिल में तेलगाड नदी में एक बार फिर पानी बढ़ गया. तेलगाड का पानी बढ़ने पर हर्षिल और धराली क्षेत्र में खोज कार्य में लगी टीमों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नलूना क्षेत्र के पास भूस्खलन के कारण बंद हो गया है, क्षेत्र में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. 

मुंबई में रुक-रुक कर बारिश हुई 

मुंबई और उसके उपनगरों में रविवार को रुक-रुक कर बारिश हो रही है तथा कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. पश्चिमी रेलवे दोनों मार्गों पर उपनगरीय रेल सेवाएं सामान्य रूप से चल रही थीं. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अनुसार मुंबई में आसमान बादलों से घिरा रहा तथा दादर, अंधेरी, बोरीवली, मुलुंड, लालबाग और चेंबूर समेत विभिन्न क्षेत्रों में रुक-रुक कर वर्षा होती रही. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले 24 घंटे में मुंबई शहर और उपनगरों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. उन्नीस अगस्त को भारी बारिश के कारण देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था क्योंकि सड़कें, रेल पटरियां जलमग्न हो गई थीं तथा उड़ानें तथा ट्रेन सेवाएं बाधित हुई थीं।

राजस्थान में बारिश की चेतावनी, 19 जिलों में स्कूल बंद

राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी के बाद आज 19 जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए. पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं. एहतियात के तौर पर, सोमवार को 19 जिलों में सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद कर दिया गया है. सीकर, करौली, कोटा, खैरथल-तिजारा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटपूतली-बहारोड़, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और सवाई माधोपुर में सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे. इनके अलावा, मौसम की स्थिति के आधार पर अन्य जिलों में भी कई दिनों की छुट्टियों की घोषणा की गई है.

टोंक में आज से बुधवार तक तीन दिन स्कूल बंद रहेंगे, जबकि अलवर, जयपुर, दौसा, नागौर और डीडवाना-कुचामन में सोमवार और मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे. वहीं, सीकर, करौली, कोटा, खैरथल-तिजारा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटपूतली-बहारोड़, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और सवाई माधोपुर सोमवार को बंद हैं. उदयपुर, राजसमंद और सिरोही के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत भारी बारिश की आशंका है. इसके अलावा, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्री गंगानगर के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव का खतरा है और ग्रामीण संपर्क बाधित हो सकता है.

जम्मू कश्मीर में भी बारिश से हालत खराब

जम्मू-कश्मीर में भी बारिश ने हालत खराब कर दी है. जम्मू-कश्मीर के जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने रविवार को अधिकारियों को सभी प्रमुख नदियों के जल स्तर की चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. निर्देश में झेलम, रावी व तवी नदियों और उनकी सहायक नदियों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है. राणा ने पिछले 24 घंटों में केंद्र शासित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश के मद्देनजर बाढ़ की तैयारियों का आकलन करने के लिए मुख्य अभियंताओं सहित अधिकारियों की एक बैठक में यह निर्देश दिया. अधिकारियों ने पहले ही परामर्श जारी कर लोगों से जल निकायों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है.

जम्मू स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कहा, “मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल कल (25 अगस्त) बंद रहेंगे. ”

मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक मध्यम से तीव्र वर्षा के साथ-साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन होने का पूर्वानुमान जताया है. आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री ने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की. राणा ने सभी संबंधित विभागों, एजेंसियों और हितधारकों को त्वरित व समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूर्व चेतावनी संकेतों के वास्तविक समय पर प्रसार के महत्व पर जोर दिया. इस बीच, खराब मौसम के कारण सोमवार को जम्मू संभाग में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की है.

ओडिशा के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना 

ओडिशा के कई हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आठ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को खराब मौसम के कारण समुद्र में जाने से बचने की चेतावनी दी है. भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को 25 अगस्त के लिए केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी किया, जिसमें अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना का संकेत दिया गया है. क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर और कटक जिलों में सोमवार के लिए ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

विभाग ने पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, ढेंकनाल, सोनेपुर, बौध, नुआपाड़ा, बोलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल, नबरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरि जिलों में कुछ स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की हवाओं के साथ बिजली कड़कने और बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. मौसम विभाग के शाम के बुलेटिन में कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों से दूर उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नए निम्न दबाव क्षेत्र के बनने की उम्मीद है. मछुआरों से 26 से 28 अगस्त तक ओडिशा के तटों और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में न जाने को कहा गया है.

(भाषा और आईएएनएस इनपुट्स के साथ)

