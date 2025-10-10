60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामला : राज कुंद्रा ने नुकसान के लिए 'नोटबंदी' को ठहराया जिम्मेदार

Quick Take Summary is AI generated, newsroom reviewed. आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच शुरू की है. राज कुंद्रा ने नोटबंदी के कारण अपने इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरण व्यापार में वित्तीय नुकसान होने की बात कही. शिल्पा शेट्टी से साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की गई है और राज कुंद्रा का बयान दो बार दर्ज किया जा चुका है.

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है. मुंबई पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान, व्यवसायी राज कुंद्रा ने EOW को बताया कि नोटबंदी के कारण उनके कारोबार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था.

कुंद्रा ने बताया कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरणों का व्यापार करती थी. हालांकि, नोटबंदी के बाद कंपनी वित्तीय रूप से संकट में आ गई और उधार ली गई रकम चुकाने में असमर्थ रही. EOW इस मामले में पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से लगभग साढ़े चार घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. इसके अलावा, EOW ने राज कुंद्रा का बयान दूसरी बार दर्ज किया है.

सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी आने वाले हफ्तों में राज कुंद्रा को फिर से समन कर सकती है, जिससे पता चलता है कि मामले की जांच अभी भी जारी है.

60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है क्या?

मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा (EOW) ने इसी साल अगस्त में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. उनके खिलाफ सितंबर में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.दोनों के खिलाफ यह लुकआउट नोटिस अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जारी किया गया था.यूवाई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने शिकायत की थी. आरोप है कि राज और शिल्पा ने साल 2015 से 2023 के बीच उनको इस बिजनेस में इनवेस्‍ट करने के लिए प्रेरित किया था.