नवी मुंबई: बेलापुर जेटी के पास मोटरसाइकिल खाड़ी में गिरी, एक युवक लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

नवी मुंबई के बेलापुर जेटी के पास शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खाड़ी में जा गिरी. बाइक पर सवार दो युवकों में से एक को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दूसरा युवक अब भी लापता है.

पुलिस के अनुसार, लापता युवक की पहचान अर्थव शेलके (29) के रूप में हुई है. उसे ढूंढने के लिए नवी मुंबई मरीन पुलिस, गोताखोरों, स्थानीय मछुआरों और रेस्क्यू टीम की मदद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

वहीं, बाइक पर पीछे बैठे श्रेयस जोग (23) को दमकल विभाग की टीम ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया. यह हादसा ध्रुवतारा क्षेत्र में स्थित बेलापुर जेटी के पास हुआ. स्थानीय निवासियों ने इस स्थान पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने प्रशासन से बैरिकेड्स लगाने, उचित रोशनी की व्यवस्था करने और अन्य सुरक्षा उपायों को तुरंत लागू करने की मांग की है.

गौरतलब है कि ध्रुवतारा जेटी पर इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. करीब एक महीने पहले एक महिला की ऑडी कार गलत रास्ते से खाड़ी में गिर गई थी, लेकिन मरीन पुलिस की तत्परता से उसकी जान बच गई थी. दो महीने पहले भी एक वाहन इसी तरह खाड़ी में गिरा था.