'तेंदुलकर जैसा वैभव' सूर्यवंशी की बैटिंग देख हैरत में शशि थरूर, गंभीर-अगरकर से बोले, 'इंडिया टीम में लो'
Shashi Tharoor react on Vaibhav Suryavanshi for India call-up
  • बिहार की टीम के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में 84 गेंदों में 190 रन की विस्फोटक पारी खेली
  • वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक पूरा किया जिसमें उन्होंने 15 छक्के और 16 चौके लगाए थे
  • कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वैभव की तुलना सचिन तेंदुलकर से करते हुए उनकी भारतीय टीम में चयन की मांग की
Shashi Tharoor backs Vaibhav Suryavanshi for India call-up: रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में विजय हजारे ट्रॉफी के अंतर्गत बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 190 रन की पारी खेली, पारी की शुरुआत करने आए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 84 गेंदों पर 15 छक्के और 16 चौकों की मदद से 190 रन की पारी खेली। वैभव के पास दोहरा शतक लगाने का पूरा मौका था, लेकिन वह 27वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हो गए. वैभव की पारी को देखकर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रिएक्ट किया है.  सांसद शशि थरूर वैभव की तुलना सचिन तेंदुलकर से की है. 

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "पिछली बार जब किसी 14 साल के लड़के ने इतना ज़बरदस्त क्रिकेट टैलेंट दिखाया था, तो वह सचिन तेंदुलकर थे, और हम सब जानते हैं कि उनका क्या हुआ.  आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? वैभव सूर्यवंशी को इंडिया टीम में लो!"

वैभव की इस धमाकेदार पारी को देखकर आकाश चोपड़ा ने भी रिएक्ट किया और सोशल मीडिया पर लिखा, "यह पारी असाधारण है और अगर वैभव इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी इसी तरह का प्रदर्शन दोहराते हैं, तो भारतीय टीम में उनकी एंट्री को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा".

साल 2025 में अलग-अलग फॉर्मेट में कई शतक लगा चुके वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप में भी शतक लगाया था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ दोनों ही मैचों में बड़ा स्कोर बनाने में वह असफल रहे थे.  फाइनल में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। भारत को पाकिस्तान ने 348 का लक्ष्य दिया था। इसके लिए वैभव का क्रीज पर लंबी पारी खेलना जरूरी था. वैभव ने शुरुआत अच्छी की थी और 10 गेंद पर 26 रन बनाए थे, लेकिन वह इस पारी को बड़ी में तब्दील नहीं कर पाए थे. विजय हजारे ट्रॉफी का यह पहला मैच था,  टूर्नामेंट लंबा है.देखना होगा कि बाद के मैचों में वैभव का प्रदर्शन कैसा रहता है. 

Vaibhav Sooryavanshi, Sachin Ramesh Tendulkar, Cricket
