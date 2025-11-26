विज्ञापन
मुंबई में जन्मदिन मनाने के लिए दोस्त को बुलाया, केक कटवाकर उसे लगा दी आग, 5 गिरफ्तार

मुंबई में 5 दोस्तों ने ऐसी हरकत की है जिसे सुनकर कांप जाएंगे. दोस्तों ने अब्दुल रहमान मकसूद को जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया और फिर उसे आग लगा दी.

मुंबई में दोस्तों ने दोस्त को ही लगा दी आग
मुंबई:

मुंबई के विनोबा भावे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में जन्मदिन मनाने के बहाने 21 वर्षीय छात्र अबुल रहमान मकसूद आलम खान को उसके ही पांच दोस्तों ने आग लगा दी. दोस्तों ने उसे केक काटने के लिए बुलाया, पहले अंडे और पत्थर फेंके फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया, आग लगने के बाद पांचों दोस्त मौका से भाग गए. आग लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोस्तों ने मकसूद को आग के हवाले कर दिया है. 

सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है, गंभीर रूप से झुलसे अबुल रहमान का अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर 29 नवंबर तक हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

गौरतलब है कि पीड़ित मकसूद का 25 नवंबर को जन्मदिन था और ये 24 नवंबर को कॉलेज नहीं गया था. बाद में इसके दोस्त अयाज मालिक मकसूद को कॉल कर रात 12 बजे जन्मदिन मानाने के लिए कहा. सूत्रों ने बताया कि मकसूद को उसके दोस्तों ने देर रात उसे कॉल कर बुलाया. मकसूद ने बताया कि उन्होंने मुझे केक काटने के लिए कहा,जब मैं केक काट रहा था तो वे मुझे मार रहे थे. मकसूद ने बताया केक काटने के दौरान मेरे दोस्त मुझ पर पत्थर फेंक रहे थे.

मकसूद ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मकसूद ने कहा कि उसके दोस्त अशरफ मलिक ने बोतल हाथ में ली और मुझ पर फेंक दिया. इस दौरान मुझे पेट्रोल की गंध आई और मैं जोर से चिल्लाया, "तुम क्या कर रहे हो? फिर उन्होंने आग लगा दी. आग लगाने के बाद मकसूद को दोस्त वहां कूदने लगे इसको बाद वो भाग गए. 
 

Mumbai News, Mumbai Police, Devendra Fadnavis
