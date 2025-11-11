विज्ञापन
मुंबई की ड्रग क्वीन ‘पगली’ फिर पहुंची जेल, जमानत पर बाहर आते ही शुरू किया था खेला

मुंबई की ड्रग क्वीन रोमा आरिफ शेख उर्फ पगली पर ड्रग तस्करी के कई मामले दर्ज है. उसे पहले भी गिरफ्तार किया गया था. फिर जमानत पर बाहर आते ही पगली ने ड्रग तस्करी का काम शुरू कर दिया था.

मुंबई की ड्रग क्वीन आरिफ शेख उर्फ पगली फिर पहुंची जेल.
  • मुंबई की ड्रग क्वीन रोमा आरिफ शेख उर्फ पगली को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल के लिए कोल्हापुर जेल भेजा गया है.
  • रोमा शेख पर पहले से कुल आठ गंभीर ड्रग तस्करी के मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं.
  • जमानत मिलने के बाद भी रोमा ने ड्रग तस्करी का कारोबार फिर से शुरू कर दिया था.
मुंबई:

मायानगरी मुंबई की ड्रग क्वीन रोमा आरिफ शेख उर्फ 'पगली' फिर जेल पहुंच गई है. रोमा आरिफ शेख उर्फ पगली पर ड्रग तस्करी के कई मामले दर्ज है. उसे पहले भी गिरफ्तार किया गया था. फिर जमानत पर बाहर आते ही पगली ने ड्रग तस्करी का काम शुरू कर दिया था. जिसके बाद Narcotics Cell ने पगली को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. बताया गया कि मुंबई की कुख्यात महिला ड्रग तस्कर रोमा शेख उर्फ पगली को NDPS Act के तहत 1 साल के लिए कोल्हापुर जेल में भेजा गया है.

बताया गया कि Anti Narcotics Cell ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात ड्रग तस्कर रोमा आरिफ शेख उर्फ पगली (37) को एक साल के लिए कोल्हापुर की कलंबा जेल में भेज दिया है. ‘पगली' के नाम से मशहूर रोमा शेख पर पहले से ही NDPS Act के तहत कुल 8 गंभीर केस दर्ज हैं.

बांद्रा यूनिट की टीम ने 28/2025 के तहत उसके खिलाफ मेफेड्रोन (एमडी ड्रग) की तस्करी का मामला दर्ज किया था. जांच में सामने आया कि रोमा मुंबई में सक्रिय ड्रग नेटवर्क चलाने वाली एक सरगना है.

जमानत पर छूटते ही फिर शुरू किया ड्रग का धंधा

भायखला पुलिस ने पहले ही उस पर फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत प्रिवेंटिव एक्शन लिया था. लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई भी बेअसर साबित हुई — क्योंकि जेल से बाहर आते ही ‘पगली' ने फिर से ड्रग का धंधा शुरू कर दिया.

इस वजह से अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष ने उसके खिलाफ PIT NDPS Act, 1988 के तहत प्रस्ताव तैयार कर मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के जरिए गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार को भेजा. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 11 नवंबर 2025 को उसे स्थानबद्ध (Detention) आदेश की तामील करते हुए कोल्हापुर जेल में दाखिल किया गया.

रोमा शेख के खिलाफ दर्ज 8 NDPS केस:

  1. एएनसी बांद्रा यूनिट – गु.र.क्र. 28/2025 – NDPS Act धारा 8(क), 22(ब)
  2. एएनसी बांद्रा यूनिट – गु.र.क्र. 31/2023 – NDPS Act धारा 8(क), 22(क), 29
  3. भायखला पुलिस स्टेशन – गु.क्र. 129/2016 – NDPS Act धारा 8(क), 22(क)
  4. भायखला पुलिस स्टेशन – गु.क्र. 140/2017 – NDPS Act धारा 8(क), 22(ब), 29
  5. भायखला पुलिस स्टेशन – गु.क्र. 126/2018 – NDPS Act धारा 8(क), 22(ब), 29
  6. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) – केस नं. 40/2021 – NDPS Act धारा 8(क), 22(क), 27(अ), 28, 29
  7. क्राइम ब्रांच यूनिट 03 – गु.र.क्र. 23/2023 – NDPS Act धारा 8(क), 21(ब), 29
  8. डोंगरी पुलिस स्टेशन – गु.र.क्र. 418/2024 – NDPS Act धारा 8(क), 21(ब), 29

