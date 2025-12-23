उद्धव-राज गठबंधन से BMC चुनाव में कांग्रेस ने क्यों बनाई दूरी? विजय वडेट्टीवार ने बताई वजह

उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा कि वह बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे. अब कांग्रेस की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने साफ किया है कि पार्टी राज-उद्धव गठबंधन के साथ नहीं जाएगी. कांग्रेस BMC चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर लड़ेंगी. विजय वडेट्टीवार ने कहा कि मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है.

MNS हमारी विचारधारा के विपरीत

कांग्रेस नेता ने कहा कि समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करना हमारी नीति है. MNS हमारी विचारधारा के विपरीत है, इसलिए हम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे. एक राष्ट्रीय दल के रूप में हम प्रांतीय या भाषाई आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते.

29 नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारक लिस्ट

बता दें कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 29 नगर निगम चुनावों के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है. रिव्यू मीटिंग और रणनीति पर डिटेल में चर्चा के बाद यह लिस्ट जारी की गई है.

स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रभारी रमेश चेन्निथला, प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, विधायक दल के नेता MLA विजय वडेट्टीवार, MP छत्रपति शाहू महाराज, विधान परिषद में ग्रुप लीडर MLA सतेज उर्फ ​​बंटी पाटिल, राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य बालासाहेब थोरात, तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन, सांसद राजनीति पाटिल, गोवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, राज्यसभा सांसद चंद्रकांत हंडोरे, अखिल भारतीय कार्यसमिति सदस्य नसीम खान, अभिनेता एवं कांग्रेस नेता राज बब्बर, अखिल भारतीय कार्यसमिति सदस्य यशोमती ठाकुर, सांसद प्रणीति शिंदे, विधायक अमीन पटेल, पूर्व मंत्री डॉ. नितिन राऊत, पूर्व मंत्री सुनील केदार, विधायक अमित देशमुख, विधायक डॉ. विश्वजीत कदम, विधायक भाई जगताप, अनीस अहमद, पूर्व मंत्री रमेश बागवे, पूर्व खा. हुसैन दलवई, विधायक साजिद खान पठान, कन्हैया कुमार, विधायक जिग्नेश मेवाणी, पूर्व मंत्री वसंत पुरके, पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन, एम.एम. शेख, राज्य उपाध्यक्ष मोहन जोशी, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वजाहत मिर्जा, वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल लोंढे, राज्य उपाध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तियाम्बिरे और हनुमंत पवार के नाम शामिल हैं.