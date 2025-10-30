मुंबई: कुर्ला-अंधेरी रूट पर युवक ने बस को अगवा किया, पुलिस की गोली से ढेर

मुंबई में सोमवार को एक बस को अगवा करने का मामला सामने आया है. मुंबई के कुर्ला के पास बेस्ट की 332 नंबर की बस में एक व्यक्ति रिवॉल्वर लेकर घुस गया और उसने बस को अगवा करने की कोशिश की. यह बस कुर्ला से अंधेरी जा रही थी. इस बीच लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने शख्स पर गोली चला दी और वो घायल हो गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई.

हालांकि, राहत की बात ये रही कि बस के सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं लेकिन दो-तीन लोगों को मामुली चोटें आई हैं. युवक का नाम राहुल राज है और वह पटना का रहने वाला था, उसकी उम्र 23 साल थी. वो एक एक्सरे फैक्लटी में पढ़ाई कर रहा था. राहुल के पिता कुंदन प्रसाद ने बताया कि वो नौकरी की खोज में मुंबई गया था और पटना से वह अकेले ही निकला था बस में सवार चश्मदीदों ने बताया कि वो बार-बार चिल्ला रहा था कि वो राज ठाकरे को मारने आया है.

एक यात्री ने पुलिस को सूचना दी कि वो राज ठाकरे को मारने आया है. कुर्ला से अंधेरी जा रही इस बस में राहुल चढ़ाथा और उसने कंडक्टर पर पिस्तौल तान दी थी. साथ ही उसने यात्रियों को डराया और धमकाया भी था. जानकारी के मुताबिक यह घटना सुबह साढ़े आठ बजे की है. कंडक्टर ने बताया कि राहुल ने बस को हाईजैक करने की सूचना पुलिस को दिलवाई थी. पुलिस ने बस को घेरते हुए राहुल पर पांच राउंड गोलियां दागी. अस्पताल पहुंचने तक घायल हुए राहुल की मौत हो गई.