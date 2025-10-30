मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग से दो सिलवरी गिबन बरामद 

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने आज एक विदेशी यात्री को गुप्त जानकारी के आधार पर पकड़ा. यह यात्री बैंकॉक से मुंबई पहुंचा था. उसकी चेक-इन लगेज यानी ट्रॉली बैग की तलाशी लेने पर कस्टम अधिकारियों को एक टोकरी में छिपाकर रखे गए दो सिलवरी गिबन (Hylobates Moloch) मिले जिनमें से एक ज़िंदा था और एक मृत पाया गया.

सिलवरी गिबन एक छोटी प्रजाति का बंदरनुमा वन्यजीव है, जिसकी नीली-भूरी (bluish-grey) फर बहुत खास होती है. यह प्रजाति इंडोनेशिया के जावा द्वीप की मूल निवासी है और IUCN रेड लिस्ट में “एंडेंजर्ड” (लुप्तप्राय) के तौर पर दर्ज है. जांच में सामने आया कि यह विदेशी नागरिक पहले मलेशिया से थाईलैंड गया था, जहां एक सिंडिकेट के सदस्य ने उसे यह बैग सौंपा, जिसे उसे भारत में डिलीवर करना था. इस पूरे नेटवर्क ने यात्री का सफर और टिकट की पूरी योजना खुद बनाई थी.

कस्टम अधिकारियों ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में कस्टम्स ऐक्ट, 1962 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत आगे की जांच जारी है.