विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई एयरपोर्ट पर महिला गिरफ्तार, बैग से मिला 2 करोड़ का गांजा, बैंकॉक से लाई थी ड्रग्स

AIU को पहले से इनपुट मिला था कि एक महिला पैसेंजर किसी तरह का प्रतिबंधित माल लेकर मुंबई पहुंचने वाली है. जैसे ही पूनम मेस्त्री छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरीं, अधिकारियों ने उन्हें रोककर उनकी तलाशी शुरू की.

Read Time: 2 mins
Share
मुंबई एयरपोर्ट पर महिला गिरफ्तार, बैग से मिला 2 करोड़ का गांजा, बैंकॉक से लाई थी ड्रग्स
  • मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने बैंकॉक से आई महिला को ड्रग्स तस्करी के आरोप में पकड़ा
  • गिरफ्तार महिला पूनम मेस्त्री गुजरात के वलसाड की रहने वाली हैं और उन पर गांजा तस्करी का आरोप है
  • महिला के सूटकेस से लगभग 2 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग दो करोड़ रुपये बताई गई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने बैंकॉक से आई एक महिला यात्री को ड्रग्स तस्करी के आरोप में पकड़ लिया. गिरफ्तार महिला का नाम पूनम मेस्त्री है, जो गुजरात के वलसाड की रहने वाली बताई जा रही हैं.

जानकारी के मुताबिक, AIU को पहले से इनपुट मिला था कि एक महिला पैसेंजर किसी तरह का प्रतिबंधित माल लेकर मुंबई पहुंचने वाली है. जैसे ही पूनम मेस्त्री छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरीं, अधिकारियों ने उन्हें रोककर उनकी तलाशी शुरू की.

चेकिंग के दौरान उनके सूटकेस से कपड़ों और चॉकलेट्स के साथ दो पारदर्शी, वैक्यूम सील्ड पैकेट मिले. इन पैकेट्स से तेज तीखी बदबू आ रही थी, जिससे अधिकारियों को शक और गहरा हो गया. जब इन हरे रंग वाली सामग्री की जांच की गई, तो वह गांजा (Marijuana) निकला.

तौलने पर कुल 2005 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पूछताछ में पूनम मेस्त्री ने माना कि उन्हें पता था कि भारत में गांजा सहित किसी भी तरह की ड्रग्स की तस्करी करना बड़ा अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा होती है. इसके बावजूद वह यह खेप लेकर आई थीं.

कस्टम अधिकारियों ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच शुरू कर दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Airport Drug Arrest, Woman Arrested Marijuana, Bangkok Flight Passenger Caught, AIU Customs Seizure Mumbai
Get App for Better Experience
Install Now