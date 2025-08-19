विज्ञापन
मुंबई में पुल पर अटकी मोनोरेल, दम घुटने से यात्री परेशान, खिड़कियां तोड़कर निकाले जा रहे यात्री

अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड ट्रैक पर चलने वाली मोनोरेल कम से कम कई घंटे से फंसी हुई है. दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां क्रेन की मदद से बचाव अभियान चला रही हैं.

  • मुंबई में भारी बारिश के बीच एक मोनोरेल मंगलवार शाम अचानक बिजली गुल हो जाने से पुल के ऊपर अटक गई.
  • एलिवेटेड ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन कई घंटों से ऊपर फंसी हुई है. ट्रेन में 100 से ज्यादा यात्री बताए जा रहे हैं.
  • दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां क्रेन की मदद से बचाव अभियान चला रही हैं. यात्रियों को निकाला जा रहा है.
मुंबई में भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम एक मोनोरेल पुल के ऊपर अटक गई. अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड ट्रैक पर चलने वाली यह ट्रेन कई घंटे से फंसी हुई है. दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां क्रेन की मदद से बचाव अभियान चला रही हैं. मोनोरेल में फंसे यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला जा रहा है. बताया जा रहा है कि मोनो रेल में 100 से ज्‍यादा यात्री सवार हैं. 

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन (बीएमसी) ने बताया कि शाम 6:15 बजे चेंबूर और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच मोनोरेल अचानक से बंद हो गई थी. यात्रियों ने तुरंत बीएमसी हेल्पलाइन 1916 पर कॉल किया. उसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा गया. दमकल विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 3 स्नोर्कल वाहनों की मदद से राहत कार्य शुरू किया. 

मोनोरेल में यात्रियों की भारी भीड़ है. पुल के ऊपर अचानक मोनोरेल ठप हो जाने से लोगों में अफरातफरी फैल गई. बिजली सप्लाई ठप होने से एसी बंद हो गए. मोनो रेल के अंदर की तस्‍वीरों में साफ दिख रहा है कि एसी बंद होने की वजह से यात्री खासे परेशान हो रहे हैं. ट्रेन के दरवाजे भी लॉक्ड हैं और भीड़ की वजह से अंदर गर्मी भी काफी बढ़ गई है. वीडियो में कई यात्रियों को सांस लेने में भी दिक्‍कतें होती दिख रही है. 

फायर ब्रिगेड की क्रेन के जरिए लोगों को निकालने के प्रयास किया जा रहा है. इमरजेंसी एग्जिट से लोगों को निकाला जा रहा है. दमकलकर्मी एक-एक यात्री को लेकर बाहर आ रहे हैं. घटना को लेकर मुंबई मोनोरेल ने एक बयान में बताया है कि ट्रेन की बिजली सप्लाई में मामूली दिक्कत आई थी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि तकनीकी कारण से चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच एक मोनोरेल फंस गई है. एमएमआरडीए, अग्निशमन विभाग और नगर निगम जैसी सभी एजेंसियां वहां पहुंच गई हैं. सभी यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. ऐसे में किसी को भी चिंता या घबराहट की जरूरत नहीं है.

उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा. मैं एमएमआरडीए आयुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस और सभी एजेंसियों के संपर्क में हूं. इस घटना के कारणों की जांच भी की जाएगी. 

Monorail, Mumbai Rain, Mumbai Rain Havoc, Mumbai Rain 2025
