मुंबई में पुल पर अटकी मोनोरेल, दम घुटने से यात्री परेशान, खिड़कियां तोड़कर निकाले जा रहे यात्री

मुंबई में भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम एक मोनोरेल पुल के ऊपर अटक गई. अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड ट्रैक पर चलने वाली यह ट्रेन कई घंटे से फंसी हुई है. दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां क्रेन की मदद से बचाव अभियान चला रही हैं. मोनोरेल में फंसे यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला जा रहा है. बताया जा रहा है कि मोनो रेल में 100 से ज्‍यादा यात्री सवार हैं.

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन (बीएमसी) ने बताया कि शाम 6:15 बजे चेंबूर और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच मोनोरेल अचानक से बंद हो गई थी. यात्रियों ने तुरंत बीएमसी हेल्पलाइन 1916 पर कॉल किया. उसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा गया. दमकल विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 3 स्नोर्कल वाहनों की मदद से राहत कार्य शुरू किया.

मुंबई में भारी बारिश के कारण मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच एलिवेटेड मोनो रेल फंस गई है. बताया जा रहा है कि रेस्‍क्‍यू के लिए क्रेन का प्रयोग किया जा रहा है. मोनो रेल चेंबूर के पास अटकी है और बताया जा रहा है कि पावर सप्‍लाई ठप होने की वजह से यह घटना हुई है.

मोनोरेल में यात्रियों की भारी भीड़ है. पुल के ऊपर अचानक मोनोरेल ठप हो जाने से लोगों में अफरातफरी फैल गई. बिजली सप्लाई ठप होने से एसी बंद हो गए. मोनो रेल के अंदर की तस्‍वीरों में साफ दिख रहा है कि एसी बंद होने की वजह से यात्री खासे परेशान हो रहे हैं. ट्रेन के दरवाजे भी लॉक्ड हैं और भीड़ की वजह से अंदर गर्मी भी काफी बढ़ गई है. वीडियो में कई यात्रियों को सांस लेने में भी दिक्‍कतें होती दिख रही है.

फायर ब्रिगेड की क्रेन के जरिए लोगों को निकालने के प्रयास किया जा रहा है. इमरजेंसी एग्जिट से लोगों को निकाला जा रहा है. दमकलकर्मी एक-एक यात्री को लेकर बाहर आ रहे हैं. घटना को लेकर मुंबई मोनोरेल ने एक बयान में बताया है कि ट्रेन की बिजली सप्लाई में मामूली दिक्कत आई थी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि तकनीकी कारण से चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच एक मोनोरेल फंस गई है. एमएमआरडीए, अग्निशमन विभाग और नगर निगम जैसी सभी एजेंसियां वहां पहुंच गई हैं. सभी यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. ऐसे में किसी को भी चिंता या घबराहट की जरूरत नहीं है.

उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा. मैं एमएमआरडीए आयुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस और सभी एजेंसियों के संपर्क में हूं. इस घटना के कारणों की जांच भी की जाएगी.