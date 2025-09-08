लालबाग के राजा के विसर्जन के दौरान चोरों की बल्ले-बल्ले, 50 मोबाइल और सोने की 7 चेन पर किया हाथ साफ

विज्ञापन
लालबाग के राजा के विसर्जन के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर मुंबई पुलिस ने कई मामले भी दर्ज किए हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

लालबाग के राजा के विसर्जन के दौरान कई मोबाइल फोन चोरी
  • मुंबई में लालबाग के राजा के विसर्जन के दौरान चोरों ने 50 मोबाइल फोन और सात सोने की चेन चोरी कीं
  • पुलिस ने विसर्जन के दौरान हुई चोरी की दस अलग-अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कीं और 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया
  • चोरी के माल के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया और माल बरामद किया गया
मुंबई:

मुंबई में लालबाग के राजा के विसर्जन के दौरान चोरों ने भीड़ का जमकर फायदा उठाया है. विसर्जन के दौरान चोरी की कई वारदातें सामने आई हैं. पुलिस के अनुसार विसर्जन के दौरान 50 मोबाइल फोन और सात सोने की चेन पर चोरों ने हाथ साफ किया है. पुलिस ने अलग-अलग जगह पर 10 एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. पुलिस ने दो आरोपियों के पास से चोरी का माल भी बरामद किया है. 

आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण और सूतक के साए के बीच मुंबई में रविवार को तीन बार की कोशिश के बाद भी लाल बाग के राजा का विसर्जन नहीं हो पाया था. जैसे ही लालबाग के राजा की मूर्ति समुद्र किनारे पहुंची, उसी समय समुद्र में हाई टाइड की वजह से जलस्तर बढ़ने लगा और लहरें तेज होती गईं. इसके चलते विसर्जन टाल दिया गया था. 

मंडल की ओर से विसर्जन के लिए खास ऑटोमेटिक फ्लोट तैयार किया गया था. लेकिन ऊंची लहरों के बीच इसका इस्तेमाल जोखिम भरा साबित हो सकता था. इसके चलते मूर्ति को समुद्र में थोड़ा अंदर ले जाकर रोक दिया गया. इस दौरान मूर्ति का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया.

