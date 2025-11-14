मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 दिन में करोड़ों की ड्रग्स, सोना और विदेशी करेंसी बरामद

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 10 से 12 नवंबर 2025 के बीच एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मामलों का भंडाफोड़ किया है. इन तीन दिनों में विभाग ने करोड़ों रुपए की ड्रग्स, सोना और विदेशी करेंसी जब्त की है.

केस 1

विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, 10 नवंबर को बैंकॉक से मुंबई पहुंचे एक यात्री को फ्लाइट नंबर TG 351 से उतारने के बाद जांच की गई. उसके बैग से 10.090 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10.09 करोड़ रुपए आंकी गई है. ड्रग्स को यात्री के ट्रॉली बैग में बारीकी से छिपाया गया था. यात्री को NDPS एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

केस 2

उसी दिन और उसी फ्लाइट से आए एक अन्य यात्री के बैग से 5.745 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत करीब 5.74 करोड़ रुपए बताई गई. ड्रग्स को ट्रॉली बैग में छिपाया गया था. इस यात्री को भी NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया.

केस 3

एयरलाइन स्टाफ की जानकारी पर 10 नवंबर को बैंकॉक से आई फ्लाइट AI 2338 के लैवेटरी (वॉशरूम) से 3.921 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई. इसकी बाजार कीमत करीब 3.92 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

केस 4

11 नवंबर को स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर दुबई जाने वाले एक यात्री को फ्लाइट SG13 में चढ़ने से पहले रोका गया. उसके हैंड बैग से 15,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 13.16 लाख रुपए) की विदेशी करेंसी बरामद हुई.

केस 5

12 नवंबर को APIS प्रोफाइलिंग के आधार पर मस्कट से आए एक यात्री को फ्लाइट WY201 से उतरने के बाद जांचा गया. उसके पास से 109.8 ग्राम सोने के बिस्किट मिले, जिनकी कीमत करीब 12.62 लाख रुपए है.

केस 6

12 नवंबर को एक और बड़ी कार्रवाई में, दुबई से मुंबई आई इंडिगो फ्लाइट 6E1452 से दो यात्रियों को पकड़ा गया. उनके मोजों में छिपाकर रखा गया 24 कैरेट गोल्ड डस्ट इन वैक्स (कुल 1.550 किग्रा) बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 1.78 करोड़ रुपए है. दोनों यात्रियों को गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई में एयरपोर्ट के बाहर उनका इंतजार कर रहे दो अन्य लोगों को भी पकड़ा गया.

केस 7

12 नवंबर को एक और बैंकॉक से आए यात्री को फ्लाइट TG351 से पकड़कर जांच की गई. उसके ट्रॉली बैग के फॉल्स बॉटम (छिपे हुए हिस्से) से 889 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 0.88 करोड़ रुपए है. इस यात्री को भी NDPS एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

20 किलो से ज्‍यादा हाइड्रोपोनिक वीड बरामद

कुल मिलाकर तीन दिनों की इन कार्रवाइयों में मुंबई कस्टम की टीम ने करीब 20 किलो से ज्‍यादा हाइड्रोपोनिक वीड , 2 किलो से ज्‍यादा सोना और विदेशी करेंसी बरामद की है. इन सभी मामलों में कस्टम विभाग की जांच जारी है.