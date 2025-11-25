मुंबई में क्लोरीन गैस लीक से मची अफरातफरी, सांस लेने में तकलीफ से परेशान कई लोग पहुंचे हॉस्पिटल

मंगलवार को मुंबई के वसई पश्चिम इलाके में अचानक क्लोरीन गैस के रिसाव से अफरातफरी मच गई. बताया गया कि गैस का रिसाव होने से लोगों को अचानक सांस लेने में तकलीफ आने लगी. जी मिचलाने के साथ-साथ आंखों में भी जलन जैसी शिकायतें हुई. जिसके बाद कई लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ता कराया गया है.

वसई पश्चिम के दीवान मान परिसर में गैस लीक

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना वसई पश्चिम के दीवान मान परिसर में हुआ. जहां क्लोरीन गैस लीक होने से इलाक़े में 10 से 12 लोग प्रभावित हुए हैं. प्रभावित लोगों को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. गैस लीक की शिकायत मिलते ही अग्निशमन दल के जवानों ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर मौके पर पहुंचे.

घटनास्थल पर राहत-बचाव के लिए जुटे जवान.

क्लोरीन सिलेंडर लीक होने से फैला गैस

फिर दुर्घटनाग्रस्त क्लोरीन सिलेंडर को घटना स्थल से दूर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया. गैस रिसाव के कारण 10 से 12 लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. क्लोरीन गैस के कारण नागरिकों को सांस लेने में तकलीफ, जी मिचलाना, और आँखों में जलन जैसी शिकायतें हुईं.

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल के जवानों ने तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहने और दुर्घटनाग्रस्त क्लोरीन सिलेंडर को घटनास्थल से दूर एक नाले में ले जाकर उसे सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया. मालूम हो कि क्लोरीन गैस रिसाव का ऐसा ही एक दूसरा मामला कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के चंद्रपुर से भी सामने आया था.

(वसई से मनोज सातवी की रिपोर्ट)

