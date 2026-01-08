अभिनेता अभिमन्यु सिंह के घर हुई 1.37 करोड़ की चोरी कांड का हुआ खुलासा, जानिए कैसे पुलिस ने शातिर चोर को दबोचा

मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित पॉश लोखंडवाला इलाके में बॉलीवुड अभिनेता अभिमन्यु सिंह के घर हुई करोड़ों की चोरी का मामला अब सुलझ गया है. ओशिवारा पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर और आदतन चोर को गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि पुलिस ने चोरी गए माल का लगभग 92 फीसदी हिस्सा भी बरामद कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, यह चोरी 29 दिसंबर 2025 की रात को लोखंडवाला स्थित मैगनम टॉवर के बंगला नंबर 15 में हुई थी. आरोपी ने बड़ी चालाकी से बाथरूम की खिड़की के रास्ते घर में एंट्री की और सीधे अलमारी में रखी तिजोरी को ही उठा ले गया. उस तिजोरी में सोने, चांदी और हीरे के कीमती गहनों के साथ-साथ बड़ी मात्रा में नकद रकम रखी हुई थी. शुरुआती जांच में चोरी गए माल की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 37 लाख 20 हजार रुपये आंकी गई थी.

घटना की जानकारी मिलते ही ओशिवारा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपी का कोई स्थायी पता न होने के चलते पुलिस के लिए यह केस आसान नहीं था. वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक विकास कदम की अगुवाई में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूत्रों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार “लगातार दो दिनों तक इलाके में सघन निगरानी और ट्रैप लगाया गया, जिसके बाद 3 जनवरी 2026 को आरोपी को दबोचने में कामयाबी मिली.” गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने करीब 1 करोड़ 26 लाख 10 हजार 450 रुपये कीमत के सोने, चांदी और हीरे के जेवरात बरामद किए हैं.

जांच में यह भी सामने आया है कि पकड़ा गया आरोपी कोई नया अपराधी नहीं है. उसके खिलाफ मुंबई के अलग-अलग पुलिस थानों में पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस को शक है कि इस गिरफ्तारी के बाद ओशिवारा समेत आसपास के इलाकों में हुई कई अन्य चोरी की घटनाओं से भी पर्दा उठ सकता है. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है.