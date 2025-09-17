चंद्रपुर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस रिसाव, 30 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

महाराष्ट्र के चंद्रपूर शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस के रिसाव का मामला सामने आया है. गैस के रिसाव के कारण नागरिकों को आंखों और गले में जलन, उल्टी और सिरदर्द जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं. चंद्रपुर शहर के रहमतनगर स्थित नगरपालिका के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव बढ़ गया है.

जानकारी के मुताबिक 30 निवासियों को यहां से निकाला गया है और मामले की जांच के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. चंद्रपुर शहर के रहमतनगर इलाके में इराई नदी के किनारे स्थित नगरपालिका के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव बढ़ रहा है.

प्लांट के आसपास के लोगों की आंखों और गले में जलन हो रही है. इसके साथ ही उन्हें सिरदर्द और उल्टी भी हो रही है. ऐसे में 25 से 30 घरों के लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले तीन-चार दिनों से क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है.

हालांकि, स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि आज शाम लगभग 5 बजे क्लोरीन गैस का रिसाव तीव्रता से बढ़ा. लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं. घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और आपदा प्रबंधन दल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे.

गैस रिसाव की जानकारी मिलते ही प्लांट के कर्मचारियों ने पानी की आपूर्ति रोक दी और रिसाव को नियंत्रित करने का प्रयास किया. गैस रिसाव को रोकने के बाद अब पानी की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई है, इस घटना की जांच की जा रही है, वहीं नागरिकों में नगर निगम के प्रति रोष नजर आ रहा है. (अभिषेक भटलल्लीवर की रिपोर्ट)