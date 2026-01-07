महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2026: बांद्रा में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार पर चाकू से हमला

महाराष्ट्र में इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज है. बुधवार को भाजपा ने एक चौंकाने वाले कदम के तहत महाराष्ट्र की दो नगर पालिका परिषदों में कांग्रेस और AIMIM के साथ चुनाव बाद गठबंधन कर लिया, जिससे सत्ताधारी और विपक्षी दलों के प्रदेश नेतृत्व में नाराजगी फैल गई. कांग्रेस ने इनमें से एक स्थानीय निकाय में अपने 12 नवनिर्वाचित पार्षदों को निलंबित कर दिया है. लेकिन चौंकाने वाले राजनीतिक फैसलों के साथ-साथ हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही है.

बांद्रा में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार पर चाकू से हमला

बुधवार को मुंबई के बांद्रा में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार पर चाकू से हमला किया गया है. मुंबई के बांद्रा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 92 से शिवसेना के उम्मीदवार सलीम कुरैशी पर सार्वजनिक सभा के दौरान अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया. हमले में कुरैशी गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.



पुणे में एबी फॉर्म को लेकर हाथापाई



नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी विवाद देखने को मिल रहा है. पार्टी से एबी फॉर्म (AB Form) हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं में हाथापाई तक हो रही है. पुणे से ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक इच्छुक उम्मीदवार ने कथित तौर पर एबी फॉर्म ही निगल लिया.

एबी फॉर्म छीनकर खा गए उम्मीदवार

पुणे के धनकवडी-सहकारनगर इलाके में एक इच्छुक उम्मीदवार पर सीधे एबी फॉर्म खा जाने का आरोप लगा है. प्रभाग संख्या 36 अ से शिवसेना की ओर से मच्छिंद्र ढवले और उद्धव कांबले को एबी फॉर्म दिए गए थे. हालांकि, दोनों उम्मीदवारों के बीच विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि उद्धव कांबले ने मच्छिंद्र ढवले के हाथ से शिवसेना का आधिकारिक एबी फॉर्म छीन लिया और उसे फाड़ दिया. उद्धव कांबले इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने फटे हुए एबी फॉर्म को कथित तौर पर खा लिया.

एबी फॉर्म चोरी के भी आ चुके मामले



पुणे महानगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने से कुछ ही घंटे पहले शहर में भारी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला.प्रभाग क्रमांक 3 से शिवसेना (शिंदे गुट) की दावेदार पद्मा शेळके ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उनका आधिकारिक 'एबी फॉर्म' (AB Form) किसी ने चोरी कर लिया है. पार्टी द्वारा उम्मीदवारी पर मुहर लगने के बावजूद,हाथ में फॉर्म न आने से दुखी पद्मा शेळके चुनाव कार्यालय के बाहर ही फूट पड़ी.