फूडी होने के बावजूद कैसे स्लिम-ट्रिम रहती है गॉर्जियस एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, कपिल शर्मा के शो में खोला राज

बॉलीवुड की लोलो उर्फ करिश्मा कपूर 51 साल की उम्र में भी कैसे स्लिम ट्रिम और फिट नजर आती हैं इसका खुलासा को उन्होंने द कपिल शर्मा शो में किया.

करिश्मा कपूर ने बताई हेल्दी लाइफस्टाइल की ट्रिक
नई दिल्ली:

करिश्मा कपूर… नाम सुनते ही दिमाग में 90s की वो झलक आ जाती है.=राजा हिंदुस्तानी की मासूम सी हीरोइन, दिल तो पागल है की डांसर डॉल या फिर बीवी नंबर 1 की स्टाइलिश दिवा. उस दौर में करिश्मा ने अपनी एक्टिंग, डांस और स्टाइल से करोड़ों दिलों पर राज किया और आज, जब वो 51 साल की हो चुकी हैं, तब भी यकीन करना मुश्किल है कि वो उतनी ही स्लिम, ट्रिम और गॉर्जियस नजर आती हैं, जितनी अपने करियर के गोल्डन पीरियड में थीं. फैंस अक्सर सोच में पड़ जाते हैं- 'आखिर लोलो का ये एवरग्रीन ब्यूटी और फिटनेस का सीक्रेट क्या है? उम्र बढ़ने के बाद भी उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग और फिगर इतना परफेक्ट कैसे है?तो चलिए, खोलते हैं करिश्मा कपूर की फिटनेस डायरी, जिसमें छिपा है उनकी खूबसूरती और स्लिम बॉडी का असली राज.

कपिल के शो पर करिश्मा का खुलासा

द कपिल शर्मा शो में जब करिश्मा पहुंचीं, तो अर्चना पूरन सिंह खुद को रोक नहीं पाईं और पूछ बैठीं- “तुम तो पहले से भी ज्यादा स्लिम हो गई हो, लेकिन ये हुआ कैसे? तुम तो बहुत खाती हो'. इस पर करिश्मा हंसते हुए बोलीं- 'हां, मैं बहुत फूडी हूं, लेकिन मैं बैलेंस डाइट और बैलेंस लाइफस्टाइल फॉलो करती हूं. मैं मानती हूं कि सब खाइए, मगर छोटे-छोटे अमाउंट में. यानी कि करिश्मा खुद पर कोई सख्त बैन नहीं लगातीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से खाने-पीने और एक्सरसाइज को बैलेंस करती हैं.

ऐसे खुद को फिट रखती हैं करिश्मा कपूर

करिश्मा कपूर के वर्कआउट और डाइट रूटीन की बात करें, तो वो हफ्ते में 3 से 4 बार योग करती हैं, जिससे उनकी बॉडी फ्लैक्सिबल होती हैं. इसके अलावा वो स्विमिंग और वॉक करने भी जाती हैं, जिससे उनका फिटनेस लेवल और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता हैं. डाइट की बात की जाए तो वो एक साथ ज्यादा नहीं  खाती बल्कि दिन में 6-7 बाद थोड़ी-थोड़ी मात्रा में डाइट लेती हैं. उनकी डाइट में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर भरपूर होते हैं. वो घर का बना दाल, चावल, रोटी खाना पसंद करती हैं. रात में बॉयल या ग्रिल चिकन के साथ वेजिटेबल्स लेती हैं. मीठे और घी से परहेज करती हैं, अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट्स को जरूर शामिल करती हैं, हाइड्रेशन के लिए और शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए भरपूर मात्रा में पानी भी पीती हैं. 

