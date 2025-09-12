विज्ञापन

मुंबई की चलती लोकल ट्रेन से कूदी एक्ट्रेस, बुरी तरह हुई घायल, बोलीं- जैसे ही मैं चढ़ी तो ट्रेन की रफ्तार....

रागिनी एमएमएस फेम एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में बताया कि वह चलती ट्रेन से कूद गईं, जिसके बाद उन्हें काफी चोट लगी.

मुंबई लोकल ट्रेन से कूदी एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा
नई दिल्ली:

रागिनी एमएमएस रिटर्न्स और प्यार का पंचनामा 2 फेम एक्ट्रेस रागिनी शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्सीडेंट की जानकारी दी है. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक्ट्रेस ने बताया कि वह मुंबई में लोकल ट्रेन से सफर कर रही थीं. इसके बाद वह ट्रेन से कूद गईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. हालांकि अब वह ठीक हैं. लेकिन उन्हें काफी चोटें लगी हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने दी. करिश्मा शर्मा ने लिखा- बीते दिन में चर्चगेट में शूट के लिए जा रही थी तो मैंने साड़ी में तैयार होकर ट्रेन से सफर करने का फैसला किया.

आगे उन्होंने लिखा, जैसे ही मैं चढ़ी तो ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और मैंने देखा कि मेरे दोस्त पीछे ही रह गए. वहीं मैं डर के मारे ट्रेन से कूद गई. और में कमर के बल गिरी, जिसके कारण मेरे सिर पर चोट आई. मेरी कमर में चोट लगी है. मेरा सिर सूजा हुआ है. मेरे पूरे बॉडी पर चोट के निशान हैं. डॉक्टरों ने एमआरआई किया है और मुझे एक दिन के लिए अस्पताल में रहने के लिए कहा हैं ताकि वह देख सकें कि सिर की चोट गंभीर तो नहीं है. मैं बीते दिन से दर्द में हूं. लेकिन स्ट्रॉन्ग हूं. कृप्या मेरे जल्द ठीक होने की प्रार्थना करना और मुझे अपना ढेर सारा प्यार देना. यह मेरे लिए बेहद मायने रखता है.

इसके अलावा करिश्मा शर्मा की एक दोस्त ने अस्पताल से एक्ट्रेस की एक तस्वीर भी शेयर की और दिखाया कि वह रिकवर हो रही हैं. उनकी दोस्त ने लिखा, यकीन नहीं हो रहा कि यह क्या हुआ. मेरी दोस्त ट्रेन से गिर गई और उसे कुछ भी याद नहीं है. हमने उसे फ्लोर पर देखा और अस्पताल ले आए. डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं. उनके लिए दुआ करिएगा. जल्द ठीक हो जाना बेबी.

