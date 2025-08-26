विज्ञापन
इंस्टाग्राम पर भेजा मैसेज तो ब्‍वॉयफ्रेंड ने पीट-पीटकर ले ली जान , नालासोपारा में चौंकाने वाली घटना 

इस मामले में तुलिंज पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की के प्रेमी भूषण पाटिल, संकेत पाटिल, स्वरूप मेहर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.  

मुंबई:

महाराष्‍ट्र के नालासोपारा में एक युवती को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजने पर युवती के प्रेमी और दोस्तों ने पीट-पीटकर एक युवक की हत्या कर दी. युवक का नाम प्रतीक वाघे (24) है. आरोप है की उसे युवती के प्रेमी भूषण पाटिल और उसके दोस्तों ने मोरेगांव झील के पास सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला. बताया जा रहा है की आरोपियों ने पिटाई का वीडियो भी बनाया था. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 

7 लोग हुए गिरफ्तार 

इस मामले में तुलिंज पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की के प्रेमी भूषण पाटिल, संकेत पाटिल, स्वरूप मेहर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.  युवती का बॉयफ्रेंड इस बात से बहुत नाराज था कि प्रतीक ने उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज क्‍यों भेजा और वह उससे पूछना चाहता था. वह मोरेगांव झील के पास से गुज़र रहा था जब उसे सड़क पर रोक लिया गया. वहीं पर दोनों की बहस हो गई. 

इलाज के दौरान मौत 

भूषण ने तुरंत प्रतीक की पिटाई शुरू कर दी और उसके दोस्‍त भी उसे मारने लगे. प्रतीक की पिटाई का वीडियो भी बनाया गया. पिटाई में प्रतीक बुरी तरह घायल हो गया. आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गया. उसकी हालत बिगड़ गई. स्थानीय लोगों ने उसे गिरे हुए पाया और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. प्रतीक को गंभीर तौर पर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह बेहोश हो गया. डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया लेकिन उसे बचा नहीं सके. इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया.  

