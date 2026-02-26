AIIMS नागपुर में मेस के खाने में निकले कीड़े, सब्जी में दिखी मक्खी, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें

AIIMS नागपुर में बुधवार शाम (25 फरवरी 2026) छात्रों ने हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े और तली हुई इल्ली (caterpillar) मिलने का गंभीर आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर छात्रों द्वारा पोस्ट किए गए फोटो और वीडियो ने मामले को और संवेदनशील बना दिया.

क्या मिला खाने में?

छात्रों का दावा है कि एक प्लेट में तली हुई इल्ली मिली, फलों पर मरा हुआ कीड़ा दिखा, सब्जी में मक्खी जैसी चीज थी और मशरूम करी में स्पंज जैसा पदार्थ मिला. कुछ छात्रों का कहना है कि उन्हें यह तब पता चला जब वे आधा भोजन खा चुके थे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ गई है.

1 फरवरी से नए ठेकेदार को मिली है मेस की जिम्मेदारी

एम्स-नागपुर प्रशासन ने कहा कि अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर जांच शुरू की गई है. डीन, वरिष्ठ डॉक्टर और अधिकारी भी इसी मेस में खाना खाते हैं, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 1 फरवरी से कार्यभार संभालने वाले मेस ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी.

साजिश की आशंका भी जताई गई

कुछ छात्रों और प्रशासन ने यह संभावना भी जताई कि यह किसी की शरारत या साजिश भी हो सकती है. क्योंकि वायरल होने से पहले किसी ने औपचारिक शिकायत नहीं की. स्टूडेंट्स काउंसिल ने भी कहा कि उनके पास छात्रों से कोई शिकायत नहीं आई है.

मेस में अव्यवस्था की शिकायतें भी सामने आईं

छात्रों ने मेस में भीड़, कम जगह, काउंटर पर पर्याप्त कर्मचारी न होने जैसी समस्याएं भी उठाईं हैं. प्रशासन ने माना कि एक काउंटर खाली रहने से भीड़ हुई और ठेकेदार को इसे तुरंत सुधारने के लिए कहा गया है.

प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. मेस ठेकेदार पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. इस घटना के बाद छात्र चिंता में हैं, लेकिन लिखित शिकायतें नहीं मिली हैं. AIMS प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता, सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.