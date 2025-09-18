विज्ञापन
VIDEO: कॉलर पकड़ा और 2 युवतियों ने ड्राइवर को तड़ातड़ जड़े थप्पड़... अश्लील मैसेज भेजने वाले को मिला सबक

आरोपी बस चालक ने जब देखा कि महिला इसी कंपनी के बस से लगातार यात्रा कर रही है तो उसने टिकट बुकिंग रिकॉर्ड से महिला का फोन नंबर निकाला और उसके बाद उसे अश्लील वीडियो भेजने लगा. 

VIDEO: कॉलर पकड़ा और 2 युवतियों ने ड्राइवर को तड़ातड़ जड़े थप्पड़... अश्लील मैसेज भेजने वाले को मिला सबक
सिंधुदुर्ग:

Maharashtra Viral Video: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स पर अनजाम महिलाओं को अश्लील वीडियो भेजने का आरोप है. शख्स की इस हरकत से तंग आकर पीड़ित महिला ने अपनी सहयोगी के साथ मिलकर आरोपी की  सरेआम पिटाई कर दी. इस पिटाई का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से दो महिलाएं सड़क के बीचों-बीच एक शख्स की पिटाई कर रही हैं. बताया जा रहा है कि जिस शख्स की पिटाई की गई वो एक बस का चालक है. उसपर आरोप है कि बस के चालक ने महिलाओं का फोन नंबर निकाला और उनके फोन पर अश्लील वीडियो भेजा. 

इस मामले अभी तक पता चला है कि पीड़ित महिला ने कुछ महीने पहले कंकावली स्थित एक टिकट बुकिंग कार्यालय से एक निजी कंपनी के बस की टिकट बुक कराई थी. पीड़िता महिला जब भी कंकावली से मुंबई जाती थी तो इसी कंपनी के बस से यात्रा करती थी. आरोपी बस चालक ने जब देखा कि महिला इसी कंपनी के बस से लगातार यात्रा कर रही है तो उसने टिकट बुकिंग रिकॉर्ड से महिला का फोन नंबर निकाला और उसके बाद उसे अश्लील वीडियो भेजने लगा. 

महिला अपनी दोस्त के साथ पहुंची थी

जब आरोपी शख्स ने एक बार फिर महिला को उसके फोन नंबर पर अश्लील वीडियो भेजा तो पीड़ित महिला अपनी एक सहयोगी के साथ कंकावली स्थित टिकट बुकिंग केंद्र पर पहुंची और बस के चालक को ढूंढ़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी. ये घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है.

