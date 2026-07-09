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100-200 नहीं.. नदी में बहते दिखे पूरे तीन हजार सिलेंडर, जिसने देखा वही हैरान!

रायगढ़ जिले के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में बाढ़ का पानी भरने की वजह से प्लांट में रखे हजारों एलपीजी सिलेंडर बह गए, इनमें खाली और भरे हुए दोनों तरह के सिलेंडर शामिल हैं.

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महाराष्ट्र की नदी में बह रहे एलपीजी सिलेंडर (ट्विटर वीडियो)
  • महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारी बारिश और बाढ़ के बीच एलपीजी सिलेंडर बहकर पातालगंगा नदी में बहने लगे
  • नदी में बहते फ्री के सिलेंडर लूटने वाले लोग वहां पर पहुंचे और सिलेडंर उठाने लगे
  • एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में बाढ़ का पानी भरने से वहां रखे हजारों एलपीजी सिलेंडर बह गए
क्या अब तक कितने सिलेंडर वापस बरामद किए गए हैं?
मुंबई:

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारी बारिश और बाढ़ के बीच नदी में सिलेंडर बहने का वीडियो सामने आया है. हजारों एलपीजी सिलेंडर बहकर पातालगंगा नदी में चले गए. नदी में बहते फ्री के सिलेंडर देखने वालों के चेहरों पर खुशी छा गई. कुछ लोग तुरंत पानी में उतरे और सिलेंडर बाहर निकालकर साथ ले जाने लगे. दरअसल करीब 3,000 सिलेंडर HPCL के बॉटलिंग प्लांट में बाढ़ आने की वजह से नदी में बह गए. 

पानी में बहते सिलेडरों की लूट

नदी में सिलेंडर बहते एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बड़ी संख्या में सिलेंडर पानी के बहाव के साथ बहते दिखाई दे रहे हैं. वहीं कुछ लोग इन सिलेंडरों को उठाकर ले जाते भी देखे जा सकते हैं. हालांकि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है. इसीलिए अधिकारियों ने लोगों से नदी के बहाव की दिशा में मिलने वाले किसी भी सिलेंडर को न छूने और न ही उनको इकट्ठा करने की अपील की है. उनका कहना है कि इन सिलेंडरों में अभी भी गैस हो सकती है और सुरक्षा के लिए ये गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं.

पानी में बह गए हजारों सिलेंडर

जानकारी के मुताबिक, रायगढ़ जिले के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में बाढ़ का पानी भरने की वजह से प्लांट में रखे हजारों एलपीजी सिलेंडर बह गए, इनमें खाली और भरे हुए दोनों तरह के सिलेंडर शामिल हैं. नदी में सिलेंडर बहने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हें. 

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