ठाणे के मुंब्रा का महानायक कौन? किस पवार के पास असली पावर, यहां सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव में सभी दलों ने ताकत झोंक ही रखी है, लेकिन मुंबई से सटे ठाणे और मुंब्रा इलाके में जोर आजमाइश कम नहीं है. ठाणे महानगरपालिका के पांच हिस्से वाले मुंब्रा में इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं. यहां जंग एनसीपी के दोनों खेमों के बीच है. एनसीपी (शरद पवार) गुट के जितेंद्र आह्वाड यहां से कई बार के विधायक हैं और उनकी साख दांव पर है. वहीं कांग्रेस, बीजेपी, एआईएमआईएम भी मैदान में है.

एनसीपी में बगावत के बाद आह्वाड के करीबी रहे पूर्व नगरसेवक नजीब मुल्ला ने अजित पवार गुट का दामन थाम लिया था. ऐसे में मुंब्रा में नगर निकाय चुनाव अजित पवार बनाम शरद पवार गुट के साथ आह्वाड बनाम नजीब मुल्ला हो गया है. पिछले विधानसभा चुनाव में आह्वाड के सामने मुल्ला थे. हार के बाद मुल्ला के पास हार का बदला लेने का मौका होगा. वार्ड 26 में एनसीपी अजित पवार के प्रत्याशी अनिता किणे का मुकाबला एनसीपी शरद पवार गुट के वनिता पाटिल से है. वार्ड 26 बी में एनसीपी अजित पवार गुट की सांगता पालेकर की जंग एनसीपी शरद पवार की दीपाली भगत से है. वार्ड 26 क में एनसीपी एसपी के मोहम्मद कुरैशी, एनसीपी अजित गुट के प्रेमनाथ भगत और बीजेपी की कल्पना सूर्यवंशी मुकाबले में हैं.

वार्ड 32 अ में एनसीपी अजित गुट के इनायत बेग मिर्जा के मुकाबले शरद पवार गुट के शाकिर शेख से है.

वार्ड 32ब से एनसीपी (एसपी) के मर्जिया पठान के मुकाबले अजित पवार गुट की आशरीन इब्राहिम हैं.

वार्ड 32क में एनसीपी शरद पवार गुट की सीमा साकिब के मुकाबले एनसीपी अजित गुट की शबाना सैयद से है.

वार्ड 32 ड में एनसीपी (शरद गुट) के अशरफ शानू पठान की जंग एनसीपी अजित गुट के तौहीद शेख और AIMIM की गफ्फार जमील से है.

वार्ड 33अ में एनसीपी अजित के इब्राहिम मोहम्मद का मुकाबला एसपी के मोहम्मद जैद और सपा के जीत गड़बड़े से

वार्ड 33 बी में एनसीपी अजित गुट के साजिया अंसारी का मुकाबला एनसीपी शरद गुट के सलमा अंसारी, AIMIM की आयशा मोहम्मद

वार्ड 33 क में एनसीपी शरद पवार गुट की नादिरा सुरमे, अजित गुट की हाफजा अंसारी, कांग्रेस की साजिदा कुरैशी और बीजेपी से आतिया शेख

वार्ड 33 ड में एनसीपी शरद पवार गुट के समीर शनीम खान और एनसीपी अजित गुट के शहलम आजमी

मुंब्रा-कलवा विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान जितेंद्र आह्वाड ने 96,228 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की थी. उन्होंने NCP उम्मीदवार नजीब मुल्ला (Najeeb Mulla) को हरा दिया था.शिवसेना शिंदे और बीजेपी ने ठाणे के मुंब्रा-कलवा क्षेत्र में महायुति में शामिल NCP उम्मीदवार नजीब मुल्ला के समर्थन का ऐलान किया था. नजीब मुल्ला का मुकाबला 3 बार के विधायक और राकांपा (शरद पवार) के प्रत्याशी जितेंद्र आव्हाड से था.