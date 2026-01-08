अंबरनाथ में राजनीतिक 'खेला', निलंबन के बाद 12 कांग्रेस पार्षदों ने थामा भाजपा का दामन

महाराष्ट्र की सियासत में बड़ फेरबदल देखने को मिला है. ठाणे जिले के अंबरनाथ में कांग्रेस की कार्रवाई के बाद निलंबित किए गए 12 नवनिर्वाचित पार्षदों ने अब औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. इस एक कदम ने न सिर्फ अंबरनाथ नगरपालिका परिषद के सत्ता समीकरणों को पलट दिया है, बल्कि महायुति की मजबूती और कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियों को भी उजागर कर दिया है.

भाजपा ने किया ऐलान

भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने बुधवार देर रात पार्टी कार्यालय में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि पार्षदों का यह फैसला सत्ता की लालसा नहीं, बल्कि विकास और सुशासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता का नतीजा है.

🪷 तुमची आमची भाजपा सर्वांची 🪷



भाजपा परिवाराच्या विकासाभिमुख व लोकाभिमुख कार्यशैलीने प्रेरित होऊन उबाठा गटाचे कल्याण ग्रामीणचे उपजिल्हाप्रमुख राहुल भगत यांनी विकासाचे 'कमळ' हाती घेतले. यावेळी त्यांचे भाजपा परिवारात स्वागत करत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.



याप्रसंगी… pic.twitter.com/KVfSjE2WmC — Ravindra Chavan (@RaviDadaChavan) January 7, 2026

चव्हाण ने कहा, 'जनता ने इन पार्षदों को विकास के लिए चुना है. वे इसलिए हमारे साथ आए हैं क्योंकि भाजपा नीत सरकार तेजी से काम कर रही है और लोगों को न्याय व विकास दे रही है.'

कैसे बदले राजनीतिक समीकरण?

20 दिसंबर को हुए स्थानीय चुनाव के बाद भाजपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर ‘अंबरनाथ विकास आघाडी (AVA)' बनाई. इस गठबंधन में अजित पवार नीत राकांपा भी शामिल है. गठबंधन ने 60 सदस्यीय नगर परिषद में 31 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया. शिवसेना 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से चार सीट दूर रह गई. भाजपा को 14, कांग्रेस को 12 और राकांपा को 4 सीटें मिलीं, जबकि 2 निर्दलीय भी जीते. एक निर्दलीय के समर्थन से AVA की संख्या 32 तक पहुंच गई, जो बहुमत के आंकड़े से अधिक है.

कांग्रेस ने अपनाया सख्त रुख

इस असामान्य गठबंधन से नाराज कांग्रेस ने बुधवार को अपने 12 नवनिर्वाचित पार्षदों और ब्लॉक अध्यक्ष को निलंबित कर दिया था. इसके बाद इन पार्षदों का भाजपा में शामिल होना स्थानीय राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है. भाजपा, NCP और शिवसेना राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगी हैं. चव्हाण ने कहा कि यह घटनाक्रम भाजपा नीत सरकार में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है.