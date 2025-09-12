दरगाह के नीचे मिली सुरंग! सड़क निर्माण के दौरान मिला ढांचा, हिन्दू-मुस्लिम समुदाय के बीच हुआ विवाद

महाराष्ट्र के पुणे के आंबेगांव तालुका के मंचर शहर में दरगाह के नीचे सड़क निर्माण कार्य के दौरान अचानक दरगाह का एक हिस्सा ढह गया. इस ढहे हुए हिस्से में एक सुरंग जैसी संरचना दिखाई दी, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. इस घटना के कारण हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच विवाद पैदा हो गया है और तनाव का माहौल फैल गया है. हिंदू संगठनों ने इस सुरंग की जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है.

माहौल बिगड़ता देख प्रशासन चौकन्ना

मुस्लिम संगठनों ने दरगाह को हुए नुकसान पर नाराजगी जताते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. इस पृष्ठभूमि में पुलिस ने तुरंत भारी बंदोबस्त लगाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया है. क्षेत्र में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी शुरू की गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिस ने सुरंग का निरीक्षण किया, जिसमें कुछ लकड़ी के ढांचे जैसी वस्तुएं मिली हैं. अभी भी क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है.

सड़क निर्माण के वक्त ढहा सुरंग का हिस्सा

इस बीच, आज सुबह 10 बजे पुरातत्व विभाग की एक टीम स्थल का निरीक्षण करने वाली है, जिससे इस सुरंग की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट होने की संभावना है. पुणे जिले के मंचर में एक पुरानी दरगाह के नीचे सड़क निर्माण के दौरान दरगाह का एक हिस्सा ढह गया, जिसके बाद एक सुरंग जैसी संरचना सामने आई और क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया. इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने सुरंग की जांच की मांग की, जबकि मुस्लिम संगठनों ने दरगाह के नुकसान पर नाराजगी जताई, जिससे दोनों समुदायों के बीच थोड़ा तनाव उत्पन्न हुआ.

(एनडीटीवी के लिए राहुल कुलकर्णी की रिपोर्ट)