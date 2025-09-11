पुणे में दरगाह का एक हिस्सा ढहा, सुरंग मिलने के बाद तनाव बढ़ा, सुरंग की जांच करवाई गई 

पुणे के अंबेगांव तालुका के मंचर कस्बे के मध्य क्षेत्र में एक पुरानी दरगाह के नीचे चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान दरगाह का एक हिस्सा ढह गया. इस दौरान सुरंग जैसी एक संरचना सामने आई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

सुरंग के मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने इसकी जांच की मांग की, वहीं मुस्लिम संगठनों ने दरगाह को हुए नुकसान पर आपत्ति जताई. इससे दोनों समुदायों के बीच मामूली तनाव देखने को मिला. लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया.

पुलिस ने सुरंग की पूरी जांच की, लेकिन कोई आपत्तिजनक सामग्री या गतिविधि नहीं मिली, जिससे तनाव में कमी आई. हालांकि, इलाके में पुलिस प्रशासन सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है.

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.