अपने ही घर में दफन हो गया बाप-बेटे का रिश्ता, कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, ऐसे खुला राज

रिश्‍तों की नींव धीरे-धीरे दरक रही है. दूसरों पर विश्‍वास करना हमेशा से ही मुश्किल होता है, लेकिन कई बार अपने ही धोखा दे देते हैं. ऐसा ही मामला महाराष्‍ट्र के छत्र‍पति संभाजीनगर जिले से सामने आया है, जहां पर कलयुगी बेटे ने अपने पिता के साथ रिश्‍ते को अपने ही घर में दफन कर दिया. आरोपी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की हत्‍या कर दी और हत्‍या के बाद अपने बुजुर्ग पिता के शव को घर में ही दफना भी दिया. हालांकि हत्‍या का यह राज आखिरकार सबके सामने आ ही गया.

यह मामला छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण तालुका के कडेठाण का है, जहां पर एक बेटे ने अपने 60 साल के पिता कल्याण बापूराव काले की हत्या कर दी. आरोपी बेटे का नाम रामेश्वर कल्याण काले है.

तेज दुर्गंध आने पर हुआ हत्‍या का खुलासा

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने लगभग दस दिन पहले अपने पिता की हत्या की और उनके शव को अपने रहने वाले घर में ही दफना दिया. हालांकि जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी तो इस चौंकाने वाली घटना का खुलासा हुआ.

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलने के बाद पाचोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में लिया गया. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.