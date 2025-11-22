विज्ञापन
विशेष लिंक

अपने ही घर में दफन हो गया बाप-बेटे का रिश्ता, कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, ऐसे खुला राज

छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण तालुका के कडेठाण में एक बेटे ने अपने 60 साल के पिता कल्याण बापूराव काले की हत्या कर दी. आरोपी बेटे का नाम रामेश्वर कल्याण काले है. 

Read Time: 2 mins
Share
अपने ही घर में दफन हो गया बाप-बेटे का रिश्ता, कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, ऐसे खुला राज
  • महाराष्‍ट्र के छत्र‍पति संभाजीनगर जिले के कडेठाण में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी.
  • आरोपी ने 10 दिन पहले अपने पिता की हत्या की और शव को अपने रहने वाले घर में ही दफना दिया.
  • हालांकि जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी तब जाकर हत्‍या की इस वारदात का खुलासा हुआ.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई :

रिश्‍तों की नींव धीरे-धीरे दरक रही है. दूसरों पर विश्‍वास करना हमेशा से ही मुश्किल होता है, लेकिन कई बार अपने ही धोखा दे देते हैं. ऐसा ही मामला महाराष्‍ट्र के छत्र‍पति संभाजीनगर जिले से सामने आया है, जहां पर कलयुगी बेटे ने अपने पिता के साथ रिश्‍ते को अपने ही घर में दफन कर दिया. आरोपी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की हत्‍या कर दी और हत्‍या के बाद अपने बुजुर्ग पिता के शव को घर में ही दफना भी दिया. हालांकि हत्‍या का यह राज आखिरकार सबके सामने आ ही गया. 

यह मामला छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण तालुका के कडेठाण का है, जहां पर एक बेटे ने अपने 60 साल के पिता  कल्याण बापूराव काले की हत्या कर दी. आरोपी बेटे का नाम रामेश्वर कल्याण काले है. 

Latest and Breaking News on NDTV

तेज दुर्गंध आने पर हुआ हत्‍या का खुलासा

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने लगभग दस दिन पहले अपने पिता की हत्या की और उनके शव को अपने रहने वाले घर में ही दफना दिया. हालांकि जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी तो इस चौंकाने वाली घटना का खुलासा हुआ. 

Latest and Breaking News on NDTV

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलने के बाद पाचोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में लिया गया. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra, Son Murders Father, Chhatrapati Sambhajinagar Murder
Get App for Better Experience
Install Now