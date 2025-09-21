विज्ञापन
अमरावती: प्रमोशन के नाम पर प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप, नर्स की बेटी पर भी थी गंदी नजर

पुलिस ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. फिलहाल प्रिंसिपल का पता किया जा रहा है. पुलिस जांच में जुटी है.

महाराष्ट्र के अमरावती जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां प्रमोशन के नाम पर नर्स के यौन शोषण के आरोप में आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है. इतना ही नहीं, आरोप है कि बाद में आरोपी ने पीड़िता की बेटी पर भी गंदी नजर डालनी शुरू कर दी थी.

क्या है पूरा मामला

मामला अमरावती जिले के पोटे आयुर्वेदिक कॉलेज का है. आरोप है कि प्रिंसिपल श्यामसुंदर भूतड़ा ने कॉलेज में एक नर्स को मैट्रन के पद का लालच देकर 2022 से उसका यौन शोषण किया. भूतड़ा ने महिला से शारीरिक सुख के लिए अपनी छोटी बेटी को उसके पास भेजने की मांग रखी तो पीड़िता ने मना कर दिया, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया.

आरोपी प्रधानाचार्य भूतड़ा फरार

इसके बाद पीड़िता ने  घटना की शिकायत नांदगांव पेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. पुलिस ने प्रिंसिपल श्यामसुंदर भूतड़ा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया. मामला सामने आने के बाद आरोपी फरार है. पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी प्रधानाचार्य भूतड़ा फिलहाल फरार है और उसे गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस दल भेजा गया है. साथ ही कॉलेज के पास डॉ. भूतड़ा के घर की फोरेंसिक जांच भी कराई है. 

हर एंगल से की जा रही जांच

पुलिस ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. फिलहाल प्रिंसिपल का पता किया जा रहा है. पुलिस जांच में जुटी है. इसलिए ज्यादा जानकारी अभी साझा नहीं की जा सकती हैं.

