10वीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी, एक दिन पहले दर्ज हुआ था रेप का केस

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में 10वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. किशोरी ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था. एक दिन पहले ही छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

यह घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र की है, जहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने जब छात्र को फंदे से लटका देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक, मृतक छात्र पर एक किशोरी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. किशोरी के गर्भवती होने के बाद कल ही पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था. माना जा रहा है कि इसी मुकदमे और सामाजिक दबाव के चलते छात्र डिप्रेशन में था. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.