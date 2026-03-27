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पत्नी और ससुराल वालों से परेशान 20 वर्षीय युवक ने की खुदकुशी, VIDEO में बयां किया दर्द

पुणे के जांभुलवाड़ी में 20 वर्षीय युवक मोहम्मद साद आसिफ सय्यद ने पत्नी और ससुराल वालों के मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. मौत से पहले बनाए वीडियो में युवक ने अपने साथ हुए अत्याचारों का खुलासा किया.

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पत्नी और ससुराल वालों से परेशान 20 वर्षीय युवक ने की खुदकुशी, VIDEO में बयां किया दर्द

Pune Suicide Case: पुणे के जांभुलवाड़ी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी और ससुराल वालों के लगातार मानसिक उत्पीड़न से परेशान 20 वर्षीय मोहम्मद साद आसिफ सय्यद ने ज़हर खाकर अपनी जान दे दी. मौत से कुछ समय पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड कर अपने दर्द और मजबूरी को शब्दों में बयां किया, जिसमें उसने अपने ऊपर हो रहे दबाव और प्रताड़ना का साफ जिक्र किया.

पुणे से यशपाल सोनकांबले की रिपोर्ट...

युवक द्वारा बनाया गया वीडियो अब मामले की अहम कड़ी बन गया है. इसमें साद ने बताया कि कैसे वह लंबे समय से मानसिक तनाव और अपमान सह रहा था. वीडियो में उसकी आवाज टूटती हुई सुनाई देती है, जहां वह आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने मिलकर उसकी जिंदगी दूभर कर दी थी. यह वीडियो उसने आत्महत्या से ठीक पहले अपने एक दोस्त को भेजा, जिसने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी.

पत्नी समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज

वीडियो सामने आने के बाद आंबेगाव पुलिस ने मृतक की पत्नी निशा खान सहित कुल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि और घटना की सच्चाई जानने के लिए परिवार के सदस्यों और परिचितों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि युवक को किस हद तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और उसकी मौत के लिए कौन‑कौन जिम्मेदार हो सकते हैं.

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