विज्ञापन
विशेष लिंक

पुणे में नगरपालिका चुनाव से पहले वादों की 'महा सेल', वोटर को थाईलैंड टूर से लेकर मुफ्त जमीन का ऑफर

महाराष्ट्र में अगले महीने बीएमसी के चुनाव होने हैं. इस बीच पुणे नगरपालिका में चुनाव से पहले ही भावी कैंडिडेट वादों की भरमार लगा चुके हैं. थाईलैंड दौरे से लेकर मुफ्त में जमीन देने के वादे किए जा रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
पुणे में नगरपालिका चुनाव से पहले वादों की 'महा सेल', वोटर को थाईलैंड टूर से लेकर मुफ्त जमीन का ऑफर
पुणे महानगरपालिका चुनाव से पहले ही वादों की 'महा सेल'
  • पुणे नगरपालिका चुनाव से पहले भावी कैंडिडेट मुफ्त के वादों की लगा रहे हैं भरमार
  • कोई वोटर को थाईलैंड टूर का कर रह हा ऑफर तो कोई मुफ्त में बांट रहा है साड़ी
  • कुछ दावेदार तो वोटर का मुफ्त में जमीन देने तक का वादा कर रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पुणे:

महाराष्ट्र में पुणे महानगरपालिका के चुनावी दंगल में वोटर्स की चांद हो गई है. चुनाव से पहले ही दावेदारों ने मतदाताओं के लिए कोई न कोई ऑफर दे रहा है. कुछ दावेदार तो वोटर्स को थाईलैंड घुमाने और मुफ्त प्लॉट का ऑफर तक दे रहे हैं. पुणे निगम में कुर्सी दावेदारों ने मतदाताओं के लिए पूरी तिजोरी खोल दी है. 

महंगे तोहफे वाले वादों की बौछार

पुणे और पिंपरी-चिंचवड महापालिका चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन दावेदारों ने वोटरों को रिझाने के लिए तिजोरियां खोल दी हैं. महंगे तोहफों की ऐसी बौछार हो रही है, जैसे वोटर नागरिक नहीं बल्कि कोई कस्टमर हों. कोई उम्मीदवार दे रहा प्लॉट तो कोई करा रहा विदेश की सैर. पुणे में सत्ता की कुर्सी के लिए दावेदार जमकर वादे कर रहे हैं.

मुफ्त वादों वाले पोस्ट

मुफ्त वादों वाले पोस्ट

मुफ्त जमीन का भी वादा 

लोहगाव-धानोरी (प्रभाग-1) में एक दावेदार ने तो लकी ड्रॉ के जरिए 11 गुंठा जमीन (प्रत्येक 1100 स्क्वेअर फीट) देने का वादा किया गया है. इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है. विमाननगर (प्रभाग-3) में कुछ उम्मीदवारों ने कपल्स के लिए थाईलैंड (फुकेट-क्राबी) के 5 दिनों के लग्जरी टूर का इंतजाम करने दावा किया है. कई वार्डों में लकी ड्रॉ के जरिए SUV कारें, टू-व्हीलर और सोने के गहनों देने का वादा किया जा रहा है. 

मुफ्त में बांटी जा रही हैं साड़ियां 

गृहणियों, महिला वोटरों को साधने के लिए 'होम मिनिस्टर' जैसे कार्यक्रम आयोजित कर हजारों पैठणी साड़ियां बांटी गई हैं. क्रिकेट लीग के जरिए 1 लाख रुपये तक के कैश प्राइज और बड़े-बड़े इनामों से युवाओं को अपने पाले में लाने की होड़ मची है. कहीं सिलाई मशीनें तो कहीं लड़कियों को साइकिलें बांटी जा रही हैं. उम्मीदवारों के बीच अपनी ताकत दिखाने की ऐसी होड़ मची है कि टिकट पाने और चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pune Municipal Corporation, Pune Municipal Corporation (PMC), Devendra Fadanavis
Get App for Better Experience
Install Now