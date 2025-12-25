पुणे में नगरपालिका चुनाव से पहले वादों की 'महा सेल', वोटर को थाईलैंड टूर से लेकर मुफ्त जमीन का ऑफर

महाराष्ट्र में पुणे महानगरपालिका के चुनावी दंगल में वोटर्स की चांद हो गई है. चुनाव से पहले ही दावेदारों ने मतदाताओं के लिए कोई न कोई ऑफर दे रहा है. कुछ दावेदार तो वोटर्स को थाईलैंड घुमाने और मुफ्त प्लॉट का ऑफर तक दे रहे हैं. पुणे निगम में कुर्सी दावेदारों ने मतदाताओं के लिए पूरी तिजोरी खोल दी है.

महंगे तोहफे वाले वादों की बौछार

पुणे और पिंपरी-चिंचवड महापालिका चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन दावेदारों ने वोटरों को रिझाने के लिए तिजोरियां खोल दी हैं. महंगे तोहफों की ऐसी बौछार हो रही है, जैसे वोटर नागरिक नहीं बल्कि कोई कस्टमर हों. कोई उम्मीदवार दे रहा प्लॉट तो कोई करा रहा विदेश की सैर. पुणे में सत्ता की कुर्सी के लिए दावेदार जमकर वादे कर रहे हैं.

मुफ्त वादों वाले पोस्ट

मुफ्त जमीन का भी वादा

लोहगाव-धानोरी (प्रभाग-1) में एक दावेदार ने तो लकी ड्रॉ के जरिए 11 गुंठा जमीन (प्रत्येक 1100 स्क्वेअर फीट) देने का वादा किया गया है. इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है. विमाननगर (प्रभाग-3) में कुछ उम्मीदवारों ने कपल्स के लिए थाईलैंड (फुकेट-क्राबी) के 5 दिनों के लग्जरी टूर का इंतजाम करने दावा किया है. कई वार्डों में लकी ड्रॉ के जरिए SUV कारें, टू-व्हीलर और सोने के गहनों देने का वादा किया जा रहा है.

मुफ्त में बांटी जा रही हैं साड़ियां

गृहणियों, महिला वोटरों को साधने के लिए 'होम मिनिस्टर' जैसे कार्यक्रम आयोजित कर हजारों पैठणी साड़ियां बांटी गई हैं. क्रिकेट लीग के जरिए 1 लाख रुपये तक के कैश प्राइज और बड़े-बड़े इनामों से युवाओं को अपने पाले में लाने की होड़ मची है. कहीं सिलाई मशीनें तो कहीं लड़कियों को साइकिलें बांटी जा रही हैं. उम्मीदवारों के बीच अपनी ताकत दिखाने की ऐसी होड़ मची है कि टिकट पाने और चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे हैं.