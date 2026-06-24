पुणे केतन मर्डर केस: बेटे चेतन की करतूत से डरा परिवार, फ्लैट पर ताला जड़कर रातों-रात हुआ गायब!

1. 6 महीने, 238 घंटे बात और 2000 फोन कॉल

सिया और चेतन के बीच गहरा प्रेम प्रसंग चल रहा था. पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पिछले 6 महीनों में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 2004 बार फोन पर बात हुई थी. दोनों के बीच करीब 238 घंटे तक बातचीत का रिकॉर्ड मिला है, जिससे साफ है कि वे लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे और इस मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे.

2. चिलचिलाती धूप में मंकी कैप और 'साइन लैंग्वेज'

इस ब्‍लाइंड मर्डर की पहेली सुलझाने में सीसीटीवी फुटेज ने अहम भूमिका निभाई. लोहगढ़ किले पर चिलचिलाती धूप में एक शख्स मंकी कैप, हुडी और मास्क पहनकर घूम रहा था, जिसने पुलिस का शक बढ़ाया. जब पुलिस ने फुटेज को ध्यान से देखा, तो वह संदिग्ध शख्स (चेतन) सिया के साथ इशारों-इशारों में 'साइन लैंग्वेज' (इशारों की भाषा) में बात करता नजर आया. इसी सुराग ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

3. 14 जून को भी किया था हत्या का प्रयास

केतन को मारने की यह कोई पहली कोशिश नहीं थी. इससे पहले 14 जून को भी सिया ने केतन को लोहगढ़ किले से नीचे धकेलने की नाकाम कोशिश की थी. जब केतन बच गया और सिया का यह प्लान फेल हो गया, तो उसने तुरंत 'सांप-सांप' चिल्लाने का नाटक कर दिया. उसने बहाना बनाया कि सांप को देखकर वह डर गई थी और डर के मारे गलती से उसका धक्का केतन को लग गया था.

4. दिवाली पार्टी में हुई थी मुलाकात

पुणे पुल‍िस की पूछताछ में सामने आया कि सिया और मुख्य आरोपी चेतन चौधरी की मुलाकात पिछले साल दिवाली की एक पार्टी के दौरान हुई थी, जहां दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए. सिया, केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी. केतन से पीछा छुड़ाने और शादी तोड़ने के लिए उसने चेतन के साथ मिलकर केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान तैयार किया.

5. बाली ट्रिप रोकने के लिए फाड़ा केतन का पासपोर्ट

चार जून को केतन और सिया का बाली (इंडोनेशिया) में प्री-वेडिंग फोटोशूट होने वाला था. सिया को केतन के साथ बाली नहीं जाना था. इसलिए मुंबई एयरपोर्ट जाते समय रास्ते में एक फूड मॉल पर गाड़ी रुकी, तो सिया ने चुपके से केतन के बैग से उसका पासपोर्ट चुरा लिया. उसने बाथरूम में जाकर पासपोर्ट के टुकड़े-टुकड़े किए और उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया. इसके बाद बाली जाने का प्लान रद्द हो गया और सिया ने केतन को लोहगढ़ चलने के लिए राजी कर लिया.

6. ससुर ने बुक किए थे 5-स्टार होटल के 70 रूम

केतन का परिवार इस शादी और सिया के जन्मदिन को लेकर बेहद उत्साहित था. 20 जून 2026 को सिया का जन्मदिन था. इस दिन को भव्य तरीके से मनाने के लिए केतन के पिता ने महाबलेश्वर के एक नामी फाइव-स्टार होटल में 70 कमरे बुक किए थे. पूरा परिवार जश्न की तैयारियों में डूबा था, लेकिन उससे पहले ही सिया और चेतन ने मिलकर इस भयावह हत्याकांड को अंजाम दे दिया.

7. कैफे में रची गई फाइनल साजिश