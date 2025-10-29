पुणे जैन बोर्डिंग विवाद: महायती में बढ़ते टकराव के बीच.. आखिर गोखले बिल्डर ने डील को रद्द किया

पिछले कुछ दिनों से पुणे स्थित जैन बोर्डिंग ट्रस्ट द्वारा ज़मीन की हेराफेरी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व विधायक और शिवसेना नेता रविंद्र दंगेकर ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जैन समुदाय जैन बोर्डिंग ट्रस्ट के साथ हुए लेन-देन को रद्द करने की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है. हालांकि, बिल्डर विशाल गोखले ने पहले ही लेन-देन रद्द करने की घोषणा कर दी. गोखले ने ट्रस्टियों को ईमेल के ज़रिए सूचित किया है कि वह लेन-देन रद्द करना चाहते हैं.

शहर के मॉडल कॉलोनी इलाके में लगभग 12,000 वर्ग मीटर (3.5 एकड़) में फैली इस संपत्ति में दशकों पुराना जैन छात्रावास और श्री भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर स्थित है. दोनों ही 1958 में स्थापित एक धर्मार्थ ट्रस्ट, सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट के अधीन हैं. यह संपत्ति पुणे स्थित गोखले कंस्ट्रक्शन्स ने ट्रस्ट से 311 करोड़ रुपये में खरीदी थी. हालाँकि, छात्रों, पूर्व छात्रों, धार्मिक नेताओं और समुदाय के सदस्यों ने इस सौदे का विरोध किया, इसे "अवैध" बताया और तर्क दिया कि ट्रस्ट का संविधान संपत्ति की बिक्री की अनुमति नहीं देता है.

पुणे से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल का नाम शिवसेना के रवींद्र धांगेकर द्वारा कथित तौर पर इस सौदे से जोड़ा गया था क्योंकि मोहोल गोखले कंस्ट्रक्शन्स में साझेदार थे. हालांकि, बाद में मोहोल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सौदा तय होने से काफी पहले ही साझेदारी से हाथ खींच लिए थे. धांगेकर के आरोपों ने महायुति में दरार और बढ़ा दी थी, हालांकि डीसीएम एकनाथ शिंदे ने रवींद्र धांगेकर से बात की थी और उन्हें सलाह दी थी कि वे विपक्ष को हमें निशाना बनाने का कोई मौका न दें.

महाराष्ट्र चैरिटी आयुक्त ने मंगलवार को पुणे में जैन ट्रस्ट की संपत्ति की बिक्री से जुड़े मामले में यथास्थिति बढ़ा दी क्योंकि बिल्डर और ट्रस्ट ने अपने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. गौरतलब है कि सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट की संपत्ति गोखले कंस्ट्रक्शन्स को बेचे जाने को लेकर उठे विवाद के बाद, गोखले कंस्ट्रक्शन्स ने 26 अक्टूबर को ट्रस्ट को पत्र लिखकर इस सौदे को रद्द करने की मांग की थी. जैन समुदाय के कुछ वर्गों ने इस सौदे का विरोध किया है, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किए थे और चैरिटी कमिश्नर कार्यालय और अदालतों से भी रोक लगाने की मांग की थी.

चैरिटी कमिश्नर कार्यालय के समक्ष चल रही सुनवाई के दौरान, गोखले कंस्ट्रक्शन्स और सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट, दोनों ने अपने जवाब दाखिल करने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय मांगा. चैरिटी कमिश्नर ने मामले में यथास्थिति बनाए रखते हुए उन्हें 30 अक्टूबर तक का समय दिया.

बिल्डर विशाल गोखले ने ईमेल भेजकर कहा है कि वह पुणे स्थित जैन बोर्डिंग की ज़मीन का सौदा रद्द कर रहे हैं और अपने 230 करोड़ रुपये वापस चाहते हैं. इस बीच, शिवसेना शिंदे गुट के नेता और पूर्व विधायक रवींद्र धांगेकर ने एक्स पर ट्वीट करके 230 करोड़ रुपये फ्रीज करने की बड़ी माँग की है.

धंगेकर ने जैन बोर्डिंग हॉस्टल के सभी ट्रस्टियों को बर्खास्त करने की भी मांग की. धंगेकर ने यह भी कहा कि जैन बोर्डिंग ट्रस्ट की बिक्री में ट्रस्ट को बिल्डर से मिली 230 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की जाए और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन खरीदते समय बिना किसी दस्तावेज की जांच किए किए गए लेनदेन के लिए 230 करोड़ रुपये की राशि जब्त की जाए. और इस तरह से जमीन हड़पने वाले गिरोह को सबक सिखाया जाए और उस राशि का इस्तेमाल ट्रस्ट के कल्याण के लिए किया जाए.