26/11 की यादें फिर ताजा; ‘प्रहार’ ट्रेलर लॉन्च पर फडणवीस बोले- कसाब को सजा, पाकिस्तान की करतूत दुनिया के सामने

- CSMT में लॉन्च हुआ ‘प्रहार’ का ट्रेलर, 26/11 की यादें फिर ताजा
- फडणवीस बोले- भावनाओं से नहीं, कानून से मिली कसाब को सजा
- उज्ज्वल निकम ने बताया कैसे उजागर हुई पाकिस्तान की भूमिका
26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान आतंकियों के निशाने पर रहे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां फिल्म ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' का ट्रेलर लॉन्च किया गया. आतंकवाद के खिलाफ अदालत में लड़ी गई सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में से एक पर आधारित इस फिल्म के बहाने उस दौर की कई अहम बातें फिर चर्चा में आईं. कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने 26/11 मामले और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पर विस्तार से बात की.
CSMT में हुआ ट्रेलर लॉन्च
फिल्म का ट्रेलर लॉन्च मुंबई के ऐतिहासिक CSMT स्टेशन पर किया गया. यह वही स्थान है जहां 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी. फिल्म का विषय और कार्यक्रम का स्थान, दोनों 26/11 की घटनाओं से सीधे जुड़े होने के कारण इस आयोजन को विशेष महत्व मिला. फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम का किरदार निभाते नजर आएंगे.
A Film That Brings 26/11 to the Screen!— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 29, 2026
Unveiled the trailer of ‘PRAHAAR: The Untold Story of Ujjwal Nikam', a film based on the life of MP Adv. Ujjwal Nikam ji, in Mumbai today.
The film brings to the screen the story of the 26/11 Mumbai terror attacks and the long legal… https://t.co/Qy4dWRotpm pic.twitter.com/fWF1ZrsSmb
फडणवीस ने याद की कानूनी लड़ाई
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वर्षों तक अदालत में लड़ी गई लड़ाई को अब फिल्म के माध्यम से जनता के सामने लाया जा रहा है. उन्होंने फिल्म निर्माताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 26/11 मामले में मुंबई पुलिस और न्यायपालिका ने यह साबित किया कि आतंकवाद जैसे गंभीर अपराध का भी कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष मुकदमा चलाया जा सकता है. फडणवीस ने कहा कि यदि केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाता, तो अजमल कसाब को तत्काल गोली मारी जा सकती थी, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था ने कानून के दायरे में रहते हुए मुकदमा चलाया और दोष सिद्ध किया.
पाकिस्तान की भूमिका को दुनिया के सामने लाने का जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्ज्वल निकम ने केवल कसाब के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ा, बल्कि इस पूरे मामले के जरिए पाकिस्तान की भूमिका को भी उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
उनके मुताबिक कसाब को फांसी मिलना बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि जांच और अदालत की प्रक्रिया के जरिए हमले की साजिश और उसके स्रोतों को दुनिया के सामने रखा गया.
उज्ज्वल निकम ने साझा किए अहम अनुभव
वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने भी कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बातें साझा कीं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जुड़े तथ्यों को सामने लाने में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका महत्वपूर्ण रही. निकम के अनुसार, जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज सामने आए थे जिनके जरिए हमले को भटकाने की कोशिश की गई थी. उन्होंने दावा किया कि आतंकियों के पास हिंदू नामों और पहचान से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद थे और हमले को अलग दिशा देने की कोशिश की गई थी. निकम ने कहा कि उनके लिए यह साबित करना बेहद जरूरी था कि हमले में शामिल आतंकियों का संबंध पाकिस्तान से था और इसी दिशा में जांच और कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाई गई.
डेविड हेडली के बयान का भी किया जिक्र
उज्ज्वल निकम ने कहा कि डेविड हेडली का बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया में भी देवेंद्र फडणवीस की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उन्होंने बताया कि फिल्म में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि उस समय विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार प्रयास किए गए थे और आतंकवाद के खिलाफ न्यायिक लड़ाई कैसे लड़ी गई थी.
कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित है फिल्म
‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जो उज्ज्वल निकम के पेशेवर जीवन और उनके द्वारा लड़े गए चर्चित मामलों पर आधारित है. फिल्म में विशेष रूप से 26/11 मुंबई आतंकी हमला, अजमल कसाब का मुकदमा और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को प्रमुखता से दिखाया गया है. फिल्म में राजकुमार राव के अलावा वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
16 अक्टूबर 2026 को होगी रिलीज
फिल्म का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है, जबकि इसका निर्माण दिनेश विजान के नेतृत्व में मैडॉक फिल्म्स ने किया है. निर्माताओं के अनुसार फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि यह दर्शकों को 26/11 हमले के बाद चली लंबी कानूनी लड़ाई और न्यायिक प्रक्रिया के उन पहलुओं से परिचित कराएगी, जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है.
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