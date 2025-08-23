सड़क पर गड्ढों ने एक डॉक्टर की ले ली जान, गुस्साए लोगों ने इस घटना के खिलाफ भिंवडी में हंगामा

भिवंडी में सड़क पर गड्ढों की वजह से एक शख्स की मौत हो गई. पुलिस ने मृतक की पहचान डॉ. नसीम अंसारी के रूप में की गई है. पुलिस की जांच में पता चला है कि डॉ. नसीम अंसारी एक ढाबे से दोपहर का खाना खाने के बाद अपनी एक्टिवा बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान सड़क पर गड्ढों के कारण उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिर गए. गड्ढे के बाद वहां से गुजर रहे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया और आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाकर स्थिति को नियंत्रण में किया.आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर की मरम्मत का काम चल रहा है. इस वजह से फ्लाईओवर पर भारी वाहनों का आवागमन रोककर उनके लिए सड़क से गुजरने की व्यवस्था की जा रही थी.गड्ढों से भरी सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही से हादसों का खतरा और बढ़ गया था. इस घटना के बाद नागरिकों का नगर पालिका के प्रति गुस्सा साफ़ दिखाई दिया. लोग सड़क की खस्ता हालत और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ कड़ा विरोध जता रहे हैं.