धमाके से दहल जाता पेट्रोल पंप... आग लगाकर फूंकने का CCTV सामने आया, भाग निकला सिरफिरा

महाराष्ट्र में पेट्रोल पंप में आगजनी का वीडियो सामने आया है. इसमें एक युवक ने साजिश के तहत पेट्रोल पंप में आग लगा दी.

Petrol Pump
  • महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के वैजापुर शहर में एक युवक ने पेट्रोल पंप पर आग लगाने की कोशिश की थी
  • युवक ने पेट्रोल पंप की तेल भरने वाली पाइप में आग लगाई जिसे कर्मचारी ने तुरंत देख लिया था
  • कर्मचारी की सूझबूझ से आग को तुरंत बुझा लिया गया और बड़े हादसे को टाल दिया गया था
संभाजी नगर:

महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर आग लगाने की कोशिश की. उसने तेल भरने वाली पाइप में आग लगा दी, जो बस पेट्रोल पंप की मेन मशीन तक पहुंचने ही वाली थी कि कर्मचारी ने देख लिया और तुरंग आग पर काबू पाया. युवक पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के बाद वहां से फरार हो गया, लेकिन कर्मचारी की सूझबूझ से फौरन आग बुझा ली गई और हादसे को टाल दिया गया. छत्रपति संभाजीनगर के वैजापुर शहर के अंबेडकर चौक स्थित एक पेट्रोल पंप की ये घटना है. घटना सोमवार रात 9:30 बजे की बताई जा रही है, जहां अनजानी वजहों से युवक ने पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश की. गनीमत रही कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने देख लिया और आग बुझा दी, वरना बड़ा धमाका हो सकता है, जिससे बड़ा जानमाल का नुकसान भी हो सकता था. आग लगाने वाला युवक मौके से भाग निकला, लेकिन उसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है.

