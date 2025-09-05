विज्ञापन
विशेष लिंक

आंख में डाला मिर्ची पाउडर, चाकू से गोदा... शख्स ने गर्लफ्रेंड के दूसरे प्रेमी की कर दी बेरहमी से हत्या

पुलिस के अनुसार हमले में गंभीर रूप से घायल हरीश की मौके पर ही मौत हो गई. इस हत्या के बाद आरोपी सुरेंद्र और रेखा अपने आठ साल के बेटे के साथ फरार हो गया.

Read Time: 3 mins
Share
आंख में डाला मिर्ची पाउडर, चाकू से गोदा... शख्स ने गर्लफ्रेंड के दूसरे प्रेमी की कर दी बेरहमी से हत्या
शख्स की चाकू से गोदकर हत्या
  • पालघर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
  • पुलिस के अनुसार आरोपी ने शख्स की हत्या करने से पहले उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला था.
  • लिव इन रिलेशन में रह रहा था आरोपी. आरोपी के साथ महिला भी फरार है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पालघर:

महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के दूसरे प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी है. घटना पालघर के बोईसर के पस्थल इलाके की है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने गर्लफ्रेंड के दूसरे प्रेमी को गर्लफ्रेंड से ही फोन करवाया था. फोन पर लड़की ने उसे अपने घर बुलाया. गर्लफ्रेंड का दूसरा प्रेमी जैसे ही लड़की के घर पहुंचा तो वहां पहले से ही मौजूद आरोपी ने पहले उसके आंखों में मिर्ची पाउडर डाला और इससे पहले की वो कुछ समझ पाता, उसपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला और अपने आठ साल के बेटे के साथ मौके से फरार हो गया. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए संभावित जगहों पर छापेमारी की जा रही है.पुलिस ने आरोपी की पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप में की गई है. जबकि मृतक की पहचान हरीश सुखाड़ी के रूप में की गई है. सुरेंद्र जिस महिला के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था उसकी पहचान रेखा सिंह के रूप में की गई है. 

पुलिस की जांच में पता चला है कि रेखा ने अपने पति को छोड़ने के बाद सुरेंद्र के साथ रहना शुरू किया था. दोनों लिव- इन में रह रहे थे. इसी दौरान रेखा की मुलाकात हरीश सुखाड़ी नाम के एक युवक से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई. जैसे ही सुरेंद्र को इस रिश्ते के बारे में पता चला, वह आगबबूला हो गया. उसने रेखा को हरीश को किसी बहाने से अपने घर बुलवाया. हरीश के घर आने के बाद उसने पहले उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला और फिर उस पर हमला कर उसे पीटा और धारदार चाकू से हमला कर दिया. 

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस के अनुसार हमले में गंभीर रूप से घायल हरीश की मौके पर ही मौत हो गई. इस हत्या के बाद आरोपी सुरेंद्र और रेखा अपने आठ साल के बेटे के साथ घर में ताला लगाकर फरार हो गए. हरीश के पेट में चाकू का एक टुकड़ा अटका मिला, चाकू का दूसरा हिस्सा ग़ायब है. 

इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने बताया कि इस संबंध में बोईसर तारापुर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.महिला इस हत्या में शामिल है या नहीं, पूरा रोल साफ़ नहीं, लेकिन मृतक प्रेमी को उसने ही फ़ोन कर घर बुलाया था.इस घटना की जानकारी खुद महिला ने ही दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Murder In Palghar, Palghar Police, Live In Relation Murder
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com