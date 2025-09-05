आंख में डाला मिर्ची पाउडर, चाकू से गोदा... शख्स ने गर्लफ्रेंड के दूसरे प्रेमी की कर दी बेरहमी से हत्या

महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के दूसरे प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी है. घटना पालघर के बोईसर के पस्थल इलाके की है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने गर्लफ्रेंड के दूसरे प्रेमी को गर्लफ्रेंड से ही फोन करवाया था. फोन पर लड़की ने उसे अपने घर बुलाया. गर्लफ्रेंड का दूसरा प्रेमी जैसे ही लड़की के घर पहुंचा तो वहां पहले से ही मौजूद आरोपी ने पहले उसके आंखों में मिर्ची पाउडर डाला और इससे पहले की वो कुछ समझ पाता, उसपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया.

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला और अपने आठ साल के बेटे के साथ मौके से फरार हो गया. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए संभावित जगहों पर छापेमारी की जा रही है.पुलिस ने आरोपी की पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप में की गई है. जबकि मृतक की पहचान हरीश सुखाड़ी के रूप में की गई है. सुरेंद्र जिस महिला के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था उसकी पहचान रेखा सिंह के रूप में की गई है.

पुलिस की जांच में पता चला है कि रेखा ने अपने पति को छोड़ने के बाद सुरेंद्र के साथ रहना शुरू किया था. दोनों लिव- इन में रह रहे थे. इसी दौरान रेखा की मुलाकात हरीश सुखाड़ी नाम के एक युवक से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई. जैसे ही सुरेंद्र को इस रिश्ते के बारे में पता चला, वह आगबबूला हो गया. उसने रेखा को हरीश को किसी बहाने से अपने घर बुलवाया. हरीश के घर आने के बाद उसने पहले उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला और फिर उस पर हमला कर उसे पीटा और धारदार चाकू से हमला कर दिया.

पुलिस के अनुसार हमले में गंभीर रूप से घायल हरीश की मौके पर ही मौत हो गई. इस हत्या के बाद आरोपी सुरेंद्र और रेखा अपने आठ साल के बेटे के साथ घर में ताला लगाकर फरार हो गए. हरीश के पेट में चाकू का एक टुकड़ा अटका मिला, चाकू का दूसरा हिस्सा ग़ायब है.

इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने बताया कि इस संबंध में बोईसर तारापुर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.महिला इस हत्या में शामिल है या नहीं, पूरा रोल साफ़ नहीं, लेकिन मृतक प्रेमी को उसने ही फ़ोन कर घर बुलाया था.इस घटना की जानकारी खुद महिला ने ही दी है.