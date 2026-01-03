महाराष्ट्र : नायगांव में पाकिस्तान के समर्थन में गाना बजने पर तनाव, पुलिस ने सैलून संचालक को पकड़ा

महाराष्ट्र के पालघर जिले के नायगांव इलाके में उस वक्त अचानक से तनाव बढ़ गया, जब एक सैलून में ‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' जैसा देशविरोधी गाना बजते हुए सुना गया. इस घटना के बाद इलाके में गुस्सा भड़क गया और हिंदुत्ववादी संगठनों ने भारी हंगामा किया.

क्या है मामला?

मुंबई से सटे वसई के नायगांव ईस्ट इलाके में बुधवार, 31 दिसंबर के दिन पुलिस की टीम गश्त पर थी. तभी चिंचोटी स्थित ‘रुहान हेयर कटिंग सैलून' से पाकिस्तान समर्थक गाने की आवाज सुनाई दी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि 25 वर्षीय सैलून संचालक अब्दुल रहमान शाह अपने ब्लूटूथ स्पीकर पर यूट्यूब के जरिए ‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' गाना बजा रहा था.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, यह गाना देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाला थातसमाज में शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 197(1)(D) के तहत केस दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

आरोपी का दावा

पूछताछ में आरोपी अब्दुल रहमान ने कहा कि वह यूट्यूब पर गाने सुन रहा था और यह गाना ऑटो-प्ले में चल गया. हालांकि, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय हजारे ने स्पष्ट किया कि यह गंभीर अपराध है और पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है.

इलाके में तनाव और संगठनों का विरोध

जैसे ही यह खबर फैली, कई हिंदुत्ववादी संगठन सड़क पर उतर आए और आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.