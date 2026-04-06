विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

नासिक में एक और सेक्स स्कैंडल, नौकरी के नाम पर गंदा काम, महिलाओं के नाम पर फोल्डर; 121 वीडियो से हड़कंप

Nasik Sex Scandal Case: नासिक में एक बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया है, जिसमें रवींद्र गणपत एरंडे नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. एरंडे खुद को पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बताता था.

Read Time: 3 mins
Share
नासिक में एक और सेक्स स्कैंडल, नौकरी के नाम पर गंदा काम, महिलाओं के नाम पर फोल्डर; 121 वीडियो से हड़कंप
भोंडू बाबा उर्फ अशोक खरात, रवींद्र गणपत एरंडे

नासिक, महाराष्ट्र: भोंडू बाबा के नाम से मशहूर अशोक खरात की शिकायत करने वाले रवींद्र गणपत एरंडे (63) को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नासिक यौन शोषण और एट्रोसिटी (अत्याचार) का मामला दर्ज कर लिया था. जब जांच शुरू की तो सातपुर इलाके से और एक बड़ा सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ है. उसके मोबाइल और टैबलेट से 121 अश्लील वीडियो क्लिप मिले हैं. आरोपी रवींद्र पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और उससे पूछताछ जारी है.

खुद को पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाला रवींद्र एरंडे ने सातपुर थाने में ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी. पुलिस ने जांच शुरू की तो शुरुआत में यह मामला जबरन वसूली (Extortion) का लग रहा था. उसने शिकायत में कहा था कि कुछ लोग उसे 12 लाख रुपये के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं.

महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रवींद्र के वीडियो

पुलिस ने जांच करते हुए ऑफिस बॉय आकाश बकरे और उसके तीन साथियों को हिरासत में लिया, लेकिन जब उनके पास मौजूद डिजिटल उपकरणों की जांच की गई तो पुलिस दंग रह गई. उन वीडियो में शिकायतकर्ता रवींद्र एरंडे खुद कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिया. पुलिस की डिजिटल फॉरेंसिक जांच में अब तक कुल 121 अश्लील वीडियो मिले हैं.

सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर यौन शोषण

जांच में पता चला है कि एरंडे महिलाओं को लघु उद्योग शुरू करने या उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनका यौन शोषण करता था और छिपकर उसका वीडियो बना लेता था. उसके ऑफिस के कंप्यूटर में अलग-अलग महिलाओं के नाम से फोल्डर बनाकर ये वीडियो रखे गए थे.

8 पीड़ित महिलाओं की हुई पहचान

पुलिस ने रवींद्र एरंडे के चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं. इसके साथ ही पुलिस चारों मोबाइल से डिलीट किया गया डाटा और अन्य जानकारियों को रिकवर करने काम कर रही है. जांच के दौरान अब तक 8 पीड़ित महिलाओं की पहचान हो चुकी है. इनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर एरंडे पर और भी गंभीर धाराएं और नए मामले दर्ज होने की संभावना है.

ऑफिस से जरूरी दस्तावेज जब्त

एरंडे के ऑफिस पर छापामारी के दौरान पुलिस ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जो इस गिरोह और उसके कारनामों से जुड़े हो सकते हैं.

और भी पीड़ित महिलाएं आ सकती हैं सामने

पुलिस को आशंका है कि पीड़ित महिलाओं की संख्या काफी बड़ी हो सकती है. प्रशासन ने अपील की है कि जिन महिलाओं के साथ इस तरह का शोषण या धोखाधड़ी हुई है, वे बिना डरे सामने आएं और शिकायत दर्ज कराएं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि शिकायतकर्ता महिलाओं की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी, फिलहाल रवींद्र एरंडे पुलिस कस्टडी में है.

(नासिक से राहुल वाघ की रिपोर्ट)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nasik Sex Scandal, Ashok Kharat Baba Bhondu, Nasik 121 Video Case, Ravindra Ganpat Erande, Naxik Sexual-exploitation
Get App for Better Experience
Install Now