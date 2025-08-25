विज्ञापन
तनाव में आकर नाबालिग लड़की ने की आत्महत्या, साथ के छात्र यौन संबंध बनाने के लिए कर रहे थे मजबूर

संदिग्ध गणेश भांगरे ने लड़की को फोन किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे परेशान किया. लड़की को स्कूल में बदनामी का डर सताने लगा.

नासिक से एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है. दरअसल एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले तीन लड़कों ने नाबालिग लड़की को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली. घटना के बारे में पता चलने पर तीन आरोपियों में से दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

मना करने पर इंस्टाग्राम अकाउंट किया हैक

मामला नासिक के अंबाड़ का है. यहां 17 साल की एक नाबालिग लड़की पर उसी के साथ पढ़ने वाले 3 छात्रों ने यौन संबंध बनाने का दबाव डाला. संदिग्धों के नाम गणेश भांगरे, अक्षय वर्थे और आतिश वैद्य है लड़की ने जब इसका विरोध किया तो उन तीनों ने उसका इंस्टाग्राम आईडी और पासवर्ड ले लिया और एक लड़के के साथ उसकी एक तस्वीर पोस्ट कर दी. साथ ही लिख दिया कि ये उसका बॉयफ्रेंड है.

फोन कर किया परेशान

आरोप है कि संदिग्ध गणेश भांगरे ने लड़की को फोन किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे परेशान किया. लड़की को स्कूल में बदनामी का डर सताने लगा.

तीन में से दो आरोपी पुलिस की पकड़ में

इस घटना के बाद मृतिका बदनामी के डर से तनाव में आ गई. इसी वजह से लड़की ने 12 अगस्त की रात 10:30 बजे अपने बेडरूम में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. अंबाड़ पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है, आरोपियों में से आतिश वैद्य फरार है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

