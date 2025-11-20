नासिक में बच्ची से रेप का मामला! कोर्ट परिसर में पहुंची बेकाबू भीड़, आरोपी को फांसी देने की रखी मांग

महाराष्‍ट्र के नासिक में एक तीन साल की बच्‍ची से बलात्‍कार और फिर उसकी हत्‍या के मामले में बुधवार को लोग भड़क उठे. नासिक के मालेगाव न्यायालय परिसर में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपी को अदालत में पेश करने की खबर फैल गई. यह खबर मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं की कोर्ट परिसर के बाहर और अंदर भीड़ लग गई. महिलाओं ने इस घटना पर अपना आक्रोश व्‍यक्‍त किया और आरोपी को उनके हवाले करने की मांग की.

नासिक जिले में तीन साल की बच्ची से कथित बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सोमवार को सड़क जाम करके अपराधी को मृत्युदंड दिये जाने की मांग की थी.

रेप के बाद पत्‍थर से कुचलकर हत्‍या

आरोपी ने तीन साल की बच्‍ची के साथ बलात्कार किया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

महिलाओं ने की आरोपी को सौंपने की मांग

आरोपी को गुरुवार को मालेगांव न्यायालय में पेश किया गया था. इस दौरान न्यायालय परिसर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया. घटना से आक्रोशित बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं न्यायालय के बाहर जमा हो गईं और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुलिस से "आरोपी को उनके हवाले करने" की मांग की.

महिलाओं के इस तीव्र विरोध के कारण परिसर में अफरातफरी मच गई, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने और आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को न्यायालय के अंदर और बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा.

