एक्सप्रेसवे पर ठोक दी कीलें... जी हां, नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां छत्रपति संभाजीनगर में सावंगी इंटरचेंज और जम्भला इंटरचेंज के बीच अज्ञात लोगों ने सड़क पर बड़ी-बड़ी कीलें ठोंक दीं. इससे कई वाहनों के टायर पंक्चर हो गए. गनीमत ये रही कि कई सतर्क लोगों ने समय रहते स्थिति को भांप लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया. एक्‍सप्रेसवे पर कीलों की वजह से किसी की जान नहीं गई. समृद्धि जैसे राजमार्ग पर संबंधित अधिकारियों की जानकारी के बिना कीलें ठोंकना बेहद गंभीर मामला है, जिसे लेकर जांच शुरू हो गई है.

नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे के लास्‍ट फेज का 5 जून 2025 को उद्घाटन हो गया, जिससे यह पूरी तरह से चालू हो गया है. इस एक्‍सप्रेसवे का आधिकारिक नाम हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है. मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाला यह 701 किलोमीटर लंबा, 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है. इस एक्‍सप्रेसवे को मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए बनाया है, जो पहले लगभग 16 घंटे लगता था, अब लगभग 8 घंटे में पूरा होता है.

ये एक्‍सप्रेसवे, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र के 24 जिलों से होकर गुजरता है. ऐसा माना जा रहा है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, लेकिन इस पर कीलें ठोकने वाला एक ग्रामीण ही लग रहा है. उसका कहना है कि एक्‍सप्रेसवे पर गाडि़यां बहुत तेज गति से चलती है, जिससे एक्‍सीडेंट का खतरा बना रहता है. इसलिए विरोध स्‍वरूप उसने एक्‍सप्रेसवे पर कीलें ठोक दी हैं. हालांकि, ऐसा पहली बार देखने को मिली है, जब एक्‍सप्रेसवे पर किसी ने विरोध प्रकट करने के लिए कीलें ठोकी हैं.

