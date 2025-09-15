मुंबई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, करोड़ों के ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़

मुंबई पुलिस की एंटी-नार्कोटिक्स सेल (ANC) की बांद्रा यूनिट को बड़ी सफलता मिली है. टीम ने 26 साल की कायनात शेख को गिरफ्तार किया है, जिस पर शहर में सक्रिय ड्रग सप्लाई नेटवर्क की मास्टरमाइंड होने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, कायनात अपने भांजे अदनान शेख के साथ मिलकर ड्रग्स की डिलीवरी के लिए पोर्टर सर्विस का इस्तेमाल करती थी, जिससे किसी को शक न हो.

जमीर बोका से कनेक्शन

जांच में सामने आया है कि यह पूरा गिरोह फरार गैंग लीडर जमीर अहमद अंसारी उर्फ जमीर बोका के इशारों पर चल रहा था. पुलिस का मानना है कि कायनात की गिरफ्तारी से बोका तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

पति पहले ही जेल में

ANC सूत्रों के अनुसार, कायनात का पति जब्बार कुरैशी कुछ महीने पहले 500 ग्राम एमडी (माफेड्रोन) के साथ पकड़ा गया था और फिलहाल जेल में है. पति की गिरफ्तारी के बाद कायनात ने नेटवर्क की कमान संभाली और अदनान के साथ मिलकर इसे और फैलाया.

करोड़ों का ड्रग्स कारोबार

पुलिस ने पहले अदनान को हिरासत में लिया था और उसके पास से करीब 2 करोड़ रुपये की कीमत का माल जब्त किया. पूछताछ के दौरान कायनात का नाम सामने आया और इसके बाद पुलिस ने दहिसर में उसकी बहन के घर से उसे दबोच लिया.

पहली बार MCOCA लागू

ANC बांद्रा यूनिट ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के साथ-साथ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) की धाराएं भी जोड़ी हैं. यह पहली बार है जब मुंबई पुलिस ने किसी नशीले पदार्थों के मामले में MCOCA लगाया है.

गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई

कयानात को दहिसर से पकड़ा और उसी दिन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. इस मामले में अदनान आमिर शेख (24) को भी एनडीपीएस और मकोका के तहत आरोपी बनाया गया है.